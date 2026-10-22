Aumento do teto do MEI: como evitar saltos tributários drásticos?

A sanção da Lei Complementar 238/2026 e do decreto presidencial assinado nesta quarta-feira (21) altera a estrutura de custos e a capacidade de crescimento do Microempreendedor Individual (MEI). O pacote, denominado Prospera MEI, não é apenas um conjunto de isenções, mas uma tentativa de expandir o teto operacional da categoria, embora a maioria das medidas tenha um cronograma de implementação a médio prazo.
Um dos principais gargalos do MEI era o limite rígido de faturamento, que forçava o empreendedor a migrar para regimes tributários mais complexos e caros ao atingir a marca de R$ 81 mil anuais. A nova lei propõe uma escalada gradual para evitar esse "salto" abrupto:
Na prática, isso significa que o empreendedor terá um fôlego maior para aumentar sua receita bruta sem a necessidade imediata de mudar de categoria jurídica.
É fundamental distinguir as duas frentes de alívio financeiro propostas, pois elas operam sob lógicas e prazos diferentes:
1. Remissão de débitos federais: Trata-se de um perdão (anistia) de dívidas tributárias com a União constituídas até 13 de outubro de 2026, abrangendo contribuições previdenciárias, multas e juros. O governo estima beneficiar 3,6 milhões de pessoas. No entanto, o benefício não é automático nem retroativo para quem já pagou: entra em vigor em 1º de janeiro de 2027 e exige que o MEI mantenha as guias DAS em dia nos primeiros seis meses de vigência.
2. Dívidas com bancos: Aqui não há perdão, mas renegociação via leilões (estratégia ligada ao Desenrola 3.0), com previsão de início para novembro. O governo espera alcançar 1,6 milhão de inadimplentes, condicionando a participação dos bancos privados à oferta de descontos mínimos de 90% sobre o saldo devedor.
A lei também ataca a estrutura de operação do MEI em três pontos:
O anúncio de um auxílio de até R$ 5 mil para estruturação de negócios (priorizando mulheres e nanoempreendedores) possui um horizonte temporal distante: a previsão de desembolso vai de 2027 a 2030. Como a regulamentação operacional ainda não foi definida, o valor deve ser visto como uma previsão orçamentária e não como crédito imediato.
|Data/Período
|Medida
|Novembro/2026
|Início dos leilões de dívidas bancárias.
|1º Janeiro/2027
|Início do perdão de dívidas federais e teto de R$ 110 mil.
|2027 a 2030
|Implementação do Pix MEI (conforme regras operacionais).
|1º Janeiro/2028
|Teto de faturamento expandido para R$ 140 mil.
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