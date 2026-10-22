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Aumento do teto do MEI: como evitar saltos tributários drásticos?

Brasil

A sanção da Lei Complementar 238/2026 e do decreto presidencial assinado nesta quarta-feira (21) altera a estrutura de custos e a capacidade de crescimento do Microempreendedor Individual (MEI). O pacote, denominado Prospera MEI, não é apenas um conjunto de isenções, mas uma tentativa de expandir o teto operacional da categoria, embora a maioria das medidas tenha um cronograma de implementação a médio prazo.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Teto de faturamento: a margem para crescer

Um dos principais gargalos do MEI era o limite rígido de faturamento, que forçava o empreendedor a migrar para regimes tributários mais complexos e caros ao atingir a marca de R$ 81 mil anuais. A nova lei propõe uma escalada gradual para evitar esse "salto" abrupto:

  • Até 2026: Mantém-se o limite de R$ 81 mil.
  • A partir de 2027: O teto sobe para R$ 110 mil.
  • A partir de 2028: O limite chega a R$ 140 mil.

Na prática, isso significa que o empreendedor terá um fôlego maior para aumentar sua receita bruta sem a necessidade imediata de mudar de categoria jurídica.

Anistia tributária vs. Renegociação bancária

É fundamental distinguir as duas frentes de alívio financeiro propostas, pois elas operam sob lógicas e prazos diferentes:

1. Remissão de débitos federais: Trata-se de um perdão (anistia) de dívidas tributárias com a União constituídas até 13 de outubro de 2026, abrangendo contribuições previdenciárias, multas e juros. O governo estima beneficiar 3,6 milhões de pessoas. No entanto, o benefício não é automático nem retroativo para quem já pagou: entra em vigor em 1º de janeiro de 2027 e exige que o MEI mantenha as guias DAS em dia nos primeiros seis meses de vigência.

2. Dívidas com bancos: Aqui não há perdão, mas renegociação via leilões (estratégia ligada ao Desenrola 3.0), com previsão de início para novembro. O governo espera alcançar 1,6 milhão de inadimplentes, condicionando a participação dos bancos privados à oferta de descontos mínimos de 90% sobre o saldo devedor.

Capacidade produtiva e burocracia

A lei também ataca a estrutura de operação do MEI em três pontos:

  • Mão de obra: O limite de contratação sobe para até dois empregados (respeitando o salário mínimo ou piso da categoria), ampliando a capacidade de entrega do negócio.
  • Nota Fiscal: Um decreto dispensa a emissão de nota fiscal para vendas e serviços prestados a pessoas físicas. A medida também cria a figura do nanoempreendedor (faturamento até R$ 40,5 mil), que poderá ser dispensado inclusive da abertura de CNPJ em certas condições.
  • Mercado Público: O acesso a compras governamentais será facilitado por meio de plataformas como o Contrata+Brasil, tentando transformar o MEI em fornecedor do Estado.

O "Pix MEI": auxílio ou promessa?

O anúncio de um auxílio de até R$ 5 mil para estruturação de negócios (priorizando mulheres e nanoempreendedores) possui um horizonte temporal distante: a previsão de desembolso vai de 2027 a 2030. Como a regulamentação operacional ainda não foi definida, o valor deve ser visto como uma previsão orçamentária e não como crédito imediato.

Cronograma de implementação

Data/Período Medida
Novembro/2026 Início dos leilões de dívidas bancárias.
1º Janeiro/2027 Início do perdão de dívidas federais e teto de R$ 110 mil.
2027 a 2030 Implementação do Pix MEI (conforme regras operacionais).
1º Janeiro/2028 Teto de faturamento expandido para R$ 140 mil.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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