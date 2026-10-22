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Abstenção de eleitores acima de 70 anos cai para 49,1% em 2026

Brasil

No Brasil, a democracia para quem tem mais de 70 anos não é uma obrigação legal, mas um exercício de persistência. Com cerca de 16 milhões de pessoas nessa faixa etária — o que representa 10,6% do eleitorado -, o voto é facultativo desde 1988. Na prática, porém, essa liberdade frequentemente se traduz em abstenção, reflexo de barreiras que vão desde a dificuldade de locomoção até o medo da violência política.

Электронное устройство для голосования, Бразилия
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Para enfrentar esse cenário, surge o movimento Vovó Vota. A iniciativa, de caráter apartidário, foca na mobilização geracional, incentivando que netas e filhas acompanhem suas avós e mães até as urnas. O objetivo é transformar o ato de votar em um momento de conexão familiar e consciência cidadã, especialmente para quem se sente desencorajado pela complexidade do processo ou pelo clima de polarização.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que a estratégia de conscientização começa a dar frutos: a abstenção entre eleitores com mais de 70 anos caiu de 58,8% em 2022 para 49,1% no primeiro turno das eleições de 2026. No entanto, a distância entre o direito ao voto e a chegada efetiva à urna ainda é preenchida por obstáculos concretos.

A realidade de quem vive no interior do país torna o acesso ainda mais restrito. No Maranhão, Maria Alaídes Alves de Souza, de 71 anos, exemplifica a luta cotidiana. Quebradeira de coco babaçu, ela não apenas caminha centenas de metros para votar, mas atua ativamente em cinco comunidades rurais para motivar outras mulheres a não desistirem do pleito. Para ela, a participação política é a única via para garantir a manutenção de direitos e enfrentar problemas urgentes, como as mudanças climáticas que afetam o trabalho de mais de 300 mil quebradeiras nos estados do Norte e Nordeste.

Para outros, a barreira é cognitiva ou tecnológica. Maria Albino Costa, de 85 anos, desistiu do primeiro turno devido ao volume de candidatos e números para memorizar. Já a professora aposentada Maria José Cantarelli, de 80 anos, afastou-se das urnas por 12 anos, intimidada pela violência nas ruas. A retomada do voto, nesses casos, depende de um suporte externo: a ajuda de familiares para organizar a logística ou o uso de ferramentas como o aplicativo e-título para recuperar o acesso ao documento eleitoral.

Mesmo com a garantia legal de atendimento prioritário e a exigência de acessibilidade nos locais de votação, a experiência real revela falhas. Relatos de idosos apontam demoras na implementação da prioridade em filas e a falta de infraestrutura adequada, como a necessidade de subir escadas em locais que deveriam ser acessíveis.

Para essa geração, que viveu a censura e a ausência de escolha durante a ditadura militar, o voto não é apenas um número, mas a confirmação de que ainda fazem parte da vida pública do país. A luta agora é para que a facilidade do voto facultativo não se torne invisibilidade política.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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