AGU ajuíza ações para recuperar R$ 190,3 milhões de ativos vinculados ao PCC e CV

A Advocacia-Geral da União (AGU), por meio da Procuradoria-Geral da União (PGU), ajuizou quatro ações civis para a recuperação de ativos avaliados em R$ 190,3 milhões. O montante é alvo de tentativas de reaver bens vinculados a integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV).

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As medidas judiciais fundamentam-se na Lei 15.358 de 2026, conhecida como Lei Antifacção. O dispositivo legal permite o perdimento civil de bens de origem ilícita, desvinculando a perda do patrimônio da necessidade de uma condenação criminal prévia do indivíduo.

A estrutura das ações divide-se em dois eixos principais:

Operações Marola, Delivery e Contaminatus: Três das ações envolvem 87 réus e concentram-se em investigações sobre o PCC, especificamente em esquemas de contrabando de agrotóxicos proibidos e cigarros oriundos do Paraguai.

Três das ações envolvem 87 réus e concentram-se em investigações sobre o PCC, especificamente em esquemas de contrabando de agrotóxicos proibidos e cigarros oriundos do Paraguai. Operação Hinterland: Uma ação isolada visa a recuperação de patrimônio ligado à lavagem de dinheiro e ao tráfico internacional de cocaína com destino à Europa. Neste caso, as investigações apontaram a aquisição de pedras preciosas, aeronaves, veículos de luxo e empresas.

Segundo nota do governo federal, a estratégia da AGU não se limita aos executores diretos dos crimes, mas estende-se ao rastreamento de ativos de financiadores, beneficiários econômicos, empresas de fachada e terceiros, incluindo familiares, utilizados para a ocultação de capitais.

As ações foram protocoladas em varas da Justiça Federal nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Caso sejam confiscados, os recursos serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública ou a fundos estaduais equivalentes para o fortalecimento da segurança pública.