AGU ajuíza ações para recuperar R$ 190,3 milhões de ativos vinculados ao PCC e CV

A Advocacia-Geral da União (AGU), por meio da Procuradoria-Geral da União (PGU), ajuizou quatro ações civis para a recuperação de ativos avaliados em R$ 190,3 milhões. O montante é alvo de tentativas de reaver bens vinculados a integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV).
As medidas judiciais fundamentam-se na Lei 15.358 de 2026, conhecida como Lei Antifacção. O dispositivo legal permite o perdimento civil de bens de origem ilícita, desvinculando a perda do patrimônio da necessidade de uma condenação criminal prévia do indivíduo.
A estrutura das ações divide-se em dois eixos principais:
Segundo nota do governo federal, a estratégia da AGU não se limita aos executores diretos dos crimes, mas estende-se ao rastreamento de ativos de financiadores, beneficiários econômicos, empresas de fachada e terceiros, incluindo familiares, utilizados para a ocultação de capitais.
As ações foram protocoladas em varas da Justiça Federal nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Caso sejam confiscados, os recursos serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública ou a fundos estaduais equivalentes para o fortalecimento da segurança pública.
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