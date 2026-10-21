Governo brasileiro classifica falas de Javier Milei sobre eleições como ingerência externa

O governo brasileiro elevou o tom contra a Argentina nesta terça-feira (20), classificando como "inaceitável tentativa de ingerência externa" as recentes declarações do presidente Javier Milei sobre o processo eleitoral no Brasil. O Palácio Itamaraty reagiu a publicações de Milei nas redes sociais, onde o líder argentino insinuou a possibilidade de fraude nas eleições brasileiras, cujo segundo turno ocorre no próximo domingo (25).

Photo: https://x.com/WhiteHouse/status/1978181525943292101 Хавьер Милей и Дональд Трамп

O estopim para a nota de repúdio foi uma postagem de Milei na rede social X. Ao compartilhar um trecho de entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao SBT, o mandatário argentino escreveu que espera que o "último truque de campanha suja não inclua roubar a eleição". Em outro post, Milei atacou Lula, chamando-o de "autoritário adorado pelos progressistas locais".

Para o Itamaraty, Milei não está apenas atacando um candidato, mas sim o sistema democrático brasileiro e o Poder Judiciário. A diplomacia brasileira destacou que as falas do argentino repetem narrativas de grupos que protagonizaram a tentativa de golpe militar há quatro anos. O ministério reafirmou a segurança do voto eletrônico, ressaltando que a integridade do sistema já foi ratificada por observadores internacionais no primeiro turno.

Diplomacia em frangalhos

Este episódio é o ponto mais recente de uma deterioração profunda nas relações entre Brasília e Buenos Aires. A relação diplomática já opera em nível reduzido: desde agosto, o Brasil não possui embaixador na Argentina, e o embaixador argentino foi convidado a deixar a capital federal. Atualmente, a representação brasileira no país vizinho é feita por um Encarregado de Negócios, o cargo mais baixo na hierarquia diplomática, sinalizando o rebaixamento formal do vínculo.

A crise escalou em julho, quando o embaixador brasileiro Bitelli foi convocado após Milei, em convenção do Partido Liberal (PL), chamar Lula de "presidiário" e atacar o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Vale lembrar que Milei é aliado próximo da família Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro sendo o principal adversário de Lula neste pleito.

O impasse político contrasta com a dependência econômica mútua. O Brasil continua sendo o principal parceiro comercial da Argentina, com economias fortemente integradas, especialmente nos setores industrial e automotivo, o que torna o desgaste político entre os chefes de Estado um fator de instabilidade para o bloco do Mercosul.