Ex-diretor do fundo Master detalha pagamento de comissões em aportes de previdência

O ex-diretor e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, relatou em propostas de delação que intermediários recebiam 10% de comissão em aportes de previdências públicas aplicados em letras financeiras do banco. Entre 2023 e 2024, 21 regimes próprios aplicaram R$ 1,88 bilhão, gerando cerca de R$ 188 milhões em comissões pagas em espécie. A movimentação ocorreu devido à dificuldade do banco em renovar CDBs vencidos.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Стопки долларов в офисе

Políticos como Gilberto Kassab, ACM Neto e Antônio Rueda foram apontados por atuarem para facilitar os aportes, o que é negado por todos os citados. Entre os maiores investidores estão o RioPrevidência (R$ 970 milhões) e o Amapá (R$ 400 milhões), que enfrentam risco de perdas após a liquidação do banco. As delações de Vorcaro foram rejeitadas pela PF e PGR por omissão de informações, e ele segue em prisão preventiva.

A trajetória de Daniel Vorcaro é marcada por uma ascensão meteórica no mercado financeiro, seguida por uma queda drástica envolvendo um dos maiores escândalos bancários recentes do Brasil. Nascido em Belo Horizonte em 1983, iniciou sua carreira trabalhando nas empresas imobiliárias de seu pai. Formou-se em Administração/Economia e concluiu um MBA no Ibmec.

Entre 2016 e 2018, Vorcaro comprou o controle do Banco Máxima, uma instituição que passava por grave crise financeira. Em 2021, o banco foi rebatizado como Banco Master. Sob seu comando, o patrimônio líquido do Master saltou de R$ 200 milhões para quase R$ 5 bilhões em poucos anos. A estratégia consistia em uma alavancagem agressiva, captando bilhões de investidores por meio de CDBs que ofereciam taxas de juros muito acima da média do mercado (até 140% do CDI). Com esse dinheiro, Vorcaro ostentava uma vida de luxo extremo, patrocinava grandes eventos e comprava participações em grandes empresas e na SAF do Atlético-MG-

O modelo se provou insustentável e mascarava um gigantesco esquema de pirâmide de crédito e emissão de títulos sem lastro. Em novembro de 2025, o Banco Master sofreu liquidação extrajudicial pelo Banco Central. O rombo bilionário forçou o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) a realizar um resgate histórico de mais de R$ 41 bilhões para ressarcir os correntistas.

Vorcaro foi preso pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero ao tentar fugir do país em novembro de 2025. Em março de 2026, foi alvo de nova prisão preventiva por comandar um grupo que praticava fraudes, corrupção e até intimidação de opositores. Investigações de suas mensagens e propostas de delação revelaram que ele usava a estrutura do banco para circular propinas e financiar projetos de influentes políticos de diversos partidos.