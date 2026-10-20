TSE define deep fake e rejeita pedido do PT sobre vídeo de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou, nesta terça-feira (1º), uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) que solicitava a remoção de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro gerado por inteligência artificial (IA). A decisão foi tomada por maioria de votos dos ministros.

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O conteúdo em questão consistia em uma simulação de pronunciamento de Bolsonaro — que se encontra em regime de prisão domiciliar — e foi utilizado por Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, durante o evento de lançamento de sua candidatura em agosto. Para a Corte, a divulgação não configurou propaganda eleitoral irregular, sob a justificativa de ter ocorrido no contexto de uma convenção partidária.

Apesar do resultado favorável ao PL no caso concreto, o julgamento serviu para que o TSE estabelecesse a definição jurídica de deep fake, conteúdo cuja utilização é proibida em campanhas eleitorais. O tribunal definiu que o deep fake se caracteriza pela produção via IA com grau de realismo capaz de alterar a imagem e a voz de pessoas vivas, falecidas ou fictícias. Essa interpretação deverá ser aplicada a outros processos análogos em tramitação na Justiça Eleitoral.

A decisão ocorre em conformidade com as regras aprovadas pelo TSE em março para as eleições gerais de outubro. Entre as normas vigentes, está a proibição de que provedores de IA sugiram candidatos aos usuários, visando evitar a interferência de algoritmos na escolha do eleitor. Adicionalmente, a Corte proibiu montagens com conteúdo misógino, nudez ou pornografia envolvendo candidatas e reafirmou a responsabilidade dos provedores de internet na remoção de perfis falsos e postagens ilegais.

O processo eleitoral segue para o primeiro turno em 4 de outubro, com a eleição de deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e presidente. Eventual segundo turno para os cargos de governador e presidente está previsto para 25 de outubro, caso nenhum candidato atinja a maioria absoluta dos votos válidos.