Data centers estrangeiros chegam ao Brasil: renúncia de R$ 5 bilhões deixa soberania em risco

O Senado Federal aprovou o Projeto de Lei (PL) 278/2026, que estabelece o Regime Especial para Serviços de Data Center (Redata). O texto, que já havia passado pela Câmara dos Deputados, agora segue para sanção presidencial para entrar em vigor. A medida substitui uma medida provisória com a mesma finalidade que expirou em fevereiro.

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Na prática, o mecanismo altera a carga tributária para a montagem de infraestruturas de processamento de dados, armazenamento em nuvem e treinamento de inteligência artificial. O ponto central é a isenção de impostos federais sobre a importação de componentes eletrônicos e de tecnologia da informação destinados a esses centros.

Para acessar o benefício fiscal, as empresas não terão apenas a permissão de importar sem impostos, mas estarão sujeitas a obrigações concretas de implementação:

Sustentabilidade: Uso obrigatório de energia de fontes limpas ou renováveis e a manutenção de um Índice de Eficiência Hídrica (resfriamento) igual ou inferior a 0,05 litro/kWh, com aferição anual.

Uso obrigatório de energia de fontes limpas ou renováveis e a manutenção de um Índice de Eficiência Hídrica (resfriamento) igual ou inferior a 0,05 litro/kWh, com aferição anual. Investimento Local: Obrigatoriedade de investir no Brasil o valor equivalente a 2% do montante dos produtos adquiridos via benefício fiscal.

Obrigatoriedade de investir no Brasil o valor equivalente a 2% do montante dos produtos adquiridos via benefício fiscal. Reserva de Mercado: Destinação de 10% da capacidade de serviços do data center obrigatoriamente para o mercado interno.

O custo financeiro da operação para o Estado é significativo. De acordo com o parecer do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a estimativa de renúncia fiscal é de R$ 5,2 bilhões para o ano corrente, seguida de R$ 1 bilhão nos dois anos subsequentes.

Embora o governo foque na atração de infraestrutura física, entidades da sociedade civil questionam a eficácia da medida para a soberania digital brasileira. O argumento é que a isenção fiscal facilita a instalação de servidores de big techs estrangeiras em solo nacional, mas não garante a criação de capacidades tecnológicas, científicas ou de governança de dados independentes.