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Minerais críticos e estratégicos concentram 57% dos empregos da indústria extrativa no Brasil

Brasil

A indústria extrativa mineral no Brasil revela uma concentração significativa de mão de obra em setores estratégicos. De acordo com dados do Portal de Minerais Críticos e Estratégicos, recém-lançado pela Agência Nacional de Mineração (ANM), as atividades ligadas a esses minerais somaram 129.423 empregos em 2025. Para dar perspectiva ao número: isso representa 57% de todo o contingente da indústria extrativa mineral do país, que totaliza 226.634 postos de trabalho.

Карьер с добычей полезных ископаемых
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Карьер с добычей полезных ископаемых

O setor apresenta uma trajetória de expansão moderada, com um crescimento de 8,6% no volume de empregos em comparação ao registro de 2023. A distribuição geográfica, porém, segue a lógica das jazidas, concentrando-se fortemente em três estados: Minas Gerais lidera com 62.631 postos, seguido pelo Pará (27.047) e Bahia (9.147). Quando olhamos para a base da pirâmide produtiva, o ferro é o principal motor de empregabilidade, absorvendo 70.027 trabalhadores, seguido pelos metais preciosos, com 21.313 postos.

A análise do perfil da mão de obra expõe a disparidade de gênero e a composição da qualificação. O setor é predominantemente masculino: homens ocupam 100.765 vagas (78%), enquanto mulheres detêm 28.658 postos (22%). No que tange à especialização, 23% do total de empregos (51.714 postos) são destinados a mão de obra qualificada. Dentro deste grupo, 30.707 trabalhadores possuem ensino superior, sendo 19.060 homens e 11.647 mulheres.

O impacto financeiro reflete a hierarquia de escolaridade. Em 2025, as remunerações médias foram distribuídas da seguinte forma:

  • Ensino Fundamental: R$ 3.218
  • Ensino Médio: R$ 4.142
  • Ensino Superior: R$ 11.856

No nível municipal, a dinâmica de emprego varia conforme a natureza da operação. Parauapebas (PA) concentra o maior volume absoluto com 8.234 trabalhadores, mas Nova Lima (MG), com um número similar de empregos (8.218), destaca-se pela alta densidade de capital intelectual: 4.776 dos seus trabalhadores possuem nível superior, contrastando com os 1.851 profissionais graduados em Parauapebas.

Além do mercado de trabalho, a ANM detalhou a performance econômica do setor. Em 2025, o Brasil contou com 1.012 áreas em produção, gerando uma receita de R$ 250,4 bilhões. Os dados, fundamentados em microdados da Rais e do Novo Caged (Ministério do Trabalho e Emprego), abrangem 21 substâncias essenciais, incluindo lítio, nióbio, terras-raras, cobre, ferro, ouro, titânio e alumínio.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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