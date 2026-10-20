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PF deflagra Operação Backbone contra monopólio de internet do Comando Vermelho no Rio

Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (19), a Operação Backbone, com o objetivo de desarticular a exploração ilegal de serviços de internet em áreas sob domínio da facção Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. A ação cumpre 23 mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão, com 19 detenções confirmadas até as 9h15.

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Photo: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
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De acordo com as investigações da PF, a organização criminosa impôs um monopólio na oferta de conexão de internet nos complexos do Alemão, da Penha e do Chapadão, na Zona Norte da capital fluminense. A estratégia de controle envolvia a coerção de moradores e comerciantes por meio de ameaças e uso de armas. O relatório policial aponta que criminosos cortavam cabos e incendiavam caixas de distribuição de provedores concorrentes para forçar a contratação do serviço controlado pela facção.

A relevância financeira da atividade foi destacada pela PF: no Complexo da Penha, a arrecadação proveniente do serviço de internet representou mais de 40% da receita total do grupo em um único mês, fator que, segundo a corporação, intensifica a disputa territorial entre facções.

O esquema de lavagem de dinheiro seria operado através de produtoras de eventos, empresas de publicidade, aquisição de imóveis de alto padrão em espécie e o uso de criptoativos. Como medida cautelar, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 40 indivíduos e 42 empresas, totalizando R$ 558 milhões. Também foi determinada a suspensão das atividades econômicas de provedores de internet, escritórios de contabilidade e empresas de fachada.

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e abrangem os municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Teresópolis, Maricá e Magé. Parte das prisões ocorreu dentro do sistema prisional, incluindo uma unidade do Sistema Penitenciário Federal, onde estaria detido um dos supostos líderes do grupo.

Os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de domínio social estruturado, extorsão majorada, atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, interrupção de serviço telemático, desenvolvimento clandestino de telecomunicações e lavagem de dinheiro.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) será oficiada para cassar as outorgas e interditar os serviços das empresas envolvidas, devendo implementar medidas para garantir a continuidade do acesso à internet para a população local.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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