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Explosão nas pesquisas minerais: quem fica de fora do jogo em Minas Gerais?

Brasil

A mineração de terras raras em Minas Gerais avança em ritmo acelerado, impulsionada por um aumento expressivo na procura por jazidas, mesmo diante de impasses jurídicos e a recusa de órgãos de controle em ampliar a fiscalização imediata.

Dados do novo portal de transparência do governo estadual revelam uma "explosão" no número de pesquisas minerais no setor. O interesse comercial reflete a importância estratégica desses minerais para a transição energética e a indústria de alta tecnologia, transformando o solo mineiro em alvo prioritário de investimentos.

Paralelamente a esse movimento de mercado, ocorre um embate institucional sobre a governança desses projetos. A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou recentemente um pedido para intensificar a fiscalização nas operações localizadas no sul do estado. Na prática, a decisão do órgão técnico mantém o status quo da supervisão atual, não impondo novas travas administrativas ou auditorias extraordinárias sobre a expansão da atividade na região.

Enquanto a retórica jurídica e as disputas nos tribunais discutem a legalidade e os impactos ambientais da extração, o mecanismo operacional segue fluindo: o governo facilita o acesso a dados de pesquisa e as empresas avançam na prospecção. O resultado é um cenário onde a implementação técnica e a exploração econômica caminham à frente das definições de controle e fiscalização rigorosa.

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