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TSE define regras para canais de WhatsApp em campanhas eleitorais

Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu, nesta sexta-feira (16), a regra definitiva para a legalidade de canais de WhatsApp utilizados em campanhas eleitorais. A decisão, aprovada por unanimidade pelos sete ministros, atualiza a resolução sobre propaganda na internet para encerrar a insegurança jurídica gerada por decisões conflitantes em casos recentes.

WhatsApp и Telegram
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
WhatsApp и Telegram

Na prática, a nova norma cria um critério claro para diferenciar o apoio espontâneo da propaganda oficial. Agora, a obrigatoriedade de registro na Justiça Eleitoral aplica-se a canais que possuam vínculo direto com as candidaturas, definido por três fatores:

  • Recebimento de recursos financeiros;
  • Apoio técnico especializado;
  • Direcionamento sistemático de usuários para a página oficial do candidato.

O tribunal blindou o apoio orgânico: o simples compartilhamento de materiais de campanha ou a manifestação espontânea de simpatizantes não configuram vínculo oficial e, portanto, dispensam o registro.

A punição para o descumprimento é imediata: canais que operem com apoio técnico ou financeiro sem o devido registro poderão ser desativados até que a situação seja regularizada.

A medida surge como resposta institucional a um conflito de liminares envolvendo o canal "Exército do Lula", criado pelo deputado André Janones (Rede-MG). O impasse entre o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, e o corregedor-geral, Villas Bôas Cueva, foi resolvido com a reativação do canal após a campanha do presidente Lula formalizar o registro junto ao tribunal, conforme exigido pela nova diretriz.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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