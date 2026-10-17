MPF processa Meta por suspensão de contas de entidades estudantis

O Ministério Público Federal (MPF) do Brasil ajuizou uma ação civil pública contra a Meta* Platforms, empresa responsável pelo Instagram, solicitando a reativação de contas de entidades estudantis que foram suspensas sem a devida justificativa. Além da restauração dos perfis, o órgão pede a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

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A medida ocorre após a identificação de bloqueios em contas de organizações estudantis que haviam publicado conteúdos de natureza política. De acordo com o MPF, as suspensões foram efetuadas de forma unilateral, sem que houvesse a indicação clara de qual norma dos termos de uso teria sido violada, nem a concessão de oportunidade para contestação prévia.

O ponto central da ação reside na ausência de transparência e no devido processo administrativo. O MPF argumenta que a remoção de perfis de entidades representativas, especialmente em contextos de debate político, compromete a liberdade de expressão e o direito à informação do público.

Até o momento, o processo busca a determinação judicial para que a Meta:

Reative imediatamente as contas suspensões indevidamente;

Apresente a fundamentação técnica e jurídica para cada bloqueio efetuado;

Pague compensação financeira a título de dano coletivo.

A ação agora segue para a fase de análise do Poder Judiciário, que deverá decidir sobre o pedido de liminar para a reativação das contas e, posteriormente, julgar o mérito quanto à responsabilidade da empresa e a eventual condenação por danos.

*proibida na Rússia por extremismo