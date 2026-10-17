Polícia Federal rastreia fluxo financeiro de produtora ligada a documentário de Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) identificou o que classifica como uma "divergência contábil severa" nas contas de uma produtora envolvida na realização de um documentário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O foco da investigação agora se volta para o rastreamento do fluxo financeiro e a apropriação dos recursos destinados à produção da obra.

Photo: commons.wikimedia.org by Palácio do Planalto - Isac Nóbrega/PR, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жаир Болсонару

A apuração teve como ponto de partida relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que alertaram para movimentações atípicas entre as empresas responsáveis pelo projeto. De acordo com os dados analisados, foram detectadas transferências de valores que não possuem a devida justificativa econômica ou lastro documental compatível com as atividades declaradas.

No momento, a PF trabalha para esclarecer o caminho percorrido pelo dinheiro, buscando determinar se houve desvio de finalidade ou irregularidades na gestão dos fundos. O objetivo é confrontar os registros contábeis da produtora com as transferências bancárias efetivamente realizadas.

Embora as inconsistências financeiras tenham sido apontadas pelos órgãos de controle e corroboradas pela análise preliminar da PF, o processo segue em fase de investigação. Não houve, até o momento, a formalização de denúncias criminais ou condenações, permanecendo a necessidade de apurar a autoria e a materialidade de eventuais crimes financeiros.