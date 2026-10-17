Super El Niño e a fragilidade do bioma: eventos recentes forçaram uma resposta urgente das autoridades

A dinâmica dos incêndios no Amazonas apresentou uma redução quantitativa nos últimos cinco dias, reflexo de uma operação de combate coordenada por órgãos federais. De acordo com o painel Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado registrou 188 focos ativos nesta sexta-feira (16 de outubro), uma queda significativa em relação ao pico de 494 novos focos observado no dia 10 de outubro.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Амазонка дождь

A resposta física ao avanço das chamas envolveu a mobilização de uma força-tarefa composta por 330 brigadistas do Ibama e do ICMBio. A logística de contenção foi estruturada com o emprego de 11 aeronaves, 32 veículos terrestres e oito embarcações, permitindo a extinção de mais de 300 focos no período recente.

A análise espacial dos dados revela que a concentração dos incêndios ocorre em 19 municípios no entorno de Manaus. As áreas afetadas compreendem tanto florestas de terra firme quanto florestas alagadas, predominantemente em terras públicas sem destinação socioambiental definida. Para a pesquisadora Ane Alencar, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), a localização desses focos sugere um processo de grilagem de terras, onde o fogo é utilizado como ferramenta para a apropriação do território.

Quanto à causalidade, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, através do ministro João Paulo Capobianco, atribui a origem dos focos a ações humanas intencionais, fatos que já estão sob investigação das polícias Federal, Civil do Amazonas e Rodoviária Federal. Tecnicamente, a ignição natural via raios é improvável na região devido à concomitância de chuvas e alta umidade da vegetação durante tais eventos.

O cenário é agravado por fatores climáticos e temporais:

Sazonalidade: O período entre agosto e novembro é a janela histórica de estiagem, tornando a biomassa mais inflamável.

O período entre agosto e novembro é a janela histórica de estiagem, tornando a biomassa mais inflamável. Anomalia Climática: A atuação de um "super El Niño" em 2026 provocou a irregularidade dos volumes de chuva e o aquecimento das águas do Pacífico, intensificando a seca na região centro-norte da Amazônia.

A atuação de um "super El Niño" em 2026 provocou a irregularidade dos volumes de chuva e o aquecimento das águas do Pacífico, intensificando a seca na região centro-norte da Amazônia. Comparativo Histórico: Embora haja um aumento no número de focos em relação a 2025 — ano que registrou a menor incidência de fogo na série histórica -, os volumes atuais permanecem inferiores a outros anos críticos da série temporal.

A perspectiva para os próximos meses é de alerta. Com a intensificação dos efeitos do El Niño, a vulnerabilidade física do território deve aumentar em regiões que abrangem desde Manaus e Santarém até o nordeste paraense, norte do Maranhão, Amapá e Roraima, exigindo um controle rigoroso sobre novas fontes de ignição.