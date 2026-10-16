Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Justiça Eleitoral esclarece dúvida

O aumento súbito de pesquisas no Google Trends pela frase "não votou no primeiro turno" revela a confusão de muitos eleitores brasileiros — especialmente os que residem em Portugal — sobre as regras de participação no segundo turno das eleições.

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A dúvida central, que circulou amplamente nas redes sociais, é se a ausência na primeira votação impediria o exercício do voto na segunda. A resposta é clara: não.

De acordo com a Justiça Eleitoral, cada turno funciona como uma eleição independente. Portanto, quem faltou ao primeiro turno pode votar normalmente no dia 25 de outubro, desde que o seu título de eleitor esteja regular (não cancelado nem suspenso). Mais importante ainda: não é necessário justificar a ausência do primeiro turno para poder votar no segundo.

Existe aqui uma distinção técnica fundamental que gera a confusão: o dever de justificar a falta é diferente do direito de votar. A falta a um único turno não torna o título irregular. O cancelamento do documento só ocorre após três eleições consecutivas sem voto e sem a devida justificação, sendo que cada turno é contabilizado como uma eleição.

Para os brasileiros em Portugal, a situação divide-se em dois cenários:

Com título transferido para o exterior: São convocados para votar no segundo turno (incluindo a eleição presidencial).

São convocados para votar no segundo turno (incluindo a eleição presidencial). Com domicílio eleitoral no Brasil: Não votam nos consulados e devem obrigatoriamente justificar a ausência em cada um dos turnos.

As datas limite para as justificações são 3 de dezembro de 2026 (primeiro turno) e 8 de janeiro de 2027 (segundo turno).