Brasil rompe barreiras antigas: posição em testes clínicos avança para o topo global

O Brasil está escalando posições no cenário global de pesquisa clínica, um movimento impulsionado por uma mudança estrutural na legislação brasileira. Segundo dados da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), o país saltou da 18ª para a 12ª posição no ranking de nações que mais realizam testes clínicos entre 2025 e o primeiro semestre de 2026. A expectativa é que, com investimentos anuais projetados em mais de R$ 2 bilhões, o Brasil alcance o top 10 em breve.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Специалист на фармацевтическом производстве

O catalisador desse crescimento foi a Lei 14.874 (Lei de Pesquisa Clínica), sancionada em maio de 2024 e regulamentada em outubro de 2025. Até então, a atividade não possuía um marco legal próprio, sendo regida apenas por resoluções do Conselho Nacional de Saúde e normas da Anvisa. A nova legislação não altera a necessidade de rigor técnico, mas ataca a burocracia processual.

O gargalo do tempo: do sequencial ao paralelo

Um dos principais avanços reside na criação do Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Anteriormente, em estudos multicêntricos (que ocorrem em várias cidades simultaneamente), o pesquisador precisava aguardar a aprovação individual do comitê de ética de cada centro participante. Esse processo podia levar até um ano antes mesmo de a Anvisa iniciar sua análise.

Agora, o fluxo foi otimizado: um comitê acreditado centraliza a comunicação e emite o parecer final, permitindo que as análises ética e sanitária ocorram em paralelo. Os novos prazos são rígidos: até 30 dias úteis para o parecer ético e até 90 dias úteis para a avaliação da Anvisa (descontando-se prazos de recursos).

Diversidade genética e fases críticas

Para a indústria, a atratividade do Brasil vai além da agilidade regulatória. A diversidade genética da população brasileira é um ativo científico, pois permite que os resultados dos estudos sejam extrapoláveis para populações variadas, aumentando a confiabilidade dos dados.

A simplificação normativa abre portas para a chegada de ensaios de Fase 1 e Fase 2. Estas são as etapas mais críticas e rigorosas do desenvolvimento de um fármaco, pois lidam com a primeira avaliação de segurança e dosagem em humanos, antes de avançar para testes em larga escala (Fase 3). A Roche Brasil, por exemplo, prevê investir cerca de R$ 590 milhões anualmente em pesquisas no país, com estudos focados em Alzheimer, Parkinson, câncer de mama, lúpus e novas terapias para obesidade.

Limitações e a fronteira da infraestrutura

Apesar do avanço legal, a evidência aponta que a lei sozinha não resolve a desigualdade infraestrutural. Atualmente, há uma forte concentração de centros de pesquisa nas regiões Sul e Sudeste. Para que a diversidade genética mencionada seja plenamente aproveitada, a indústria e o governo — através do Programa Nacional de Inovação em Saúde — buscam capacitar profissionais e unidades no Norte e Nordeste.

Especialistas da região, como Mario Urcuyo, do Conselho Administrativo da Fundação de Pesquisa e Inovação da Costa Rica, alertam que a "profissionalização" dos centros é o maior desafio. A falta de carreiras específicas para coordenadores e monitores de pesquisa pode criar um teto para o crescimento, independentemente da agilidade da lei. Além disso, defende-se que a harmonização regulatória entre os países da América Latina seria o próximo passo lógico para competir com a hegemonia de Estados Unidos e Europa na condução de investigações clínicas.