Amazônia registra menor taxa de supressão vegetal desde 1985

A configuração territorial da Amazônia registrou em 2025 a menor taxa de supressão vegetal das últimas quatro décadas. De acordo com a Coleção 11 do MapBiomas, a área devastada totalizou 693 mil hectares, o índice mais baixo observado desde 1985.

Photo: wikimedia by lubasi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Амазон

A análise da composição desse dano revela que a maior parte da perda ocorreu em vegetação primária — áreas anteriormente intocadas -, somando 639 mil hectares. Outros 54 mil hectares referem-se à vegetação secundária, zonas que já haviam passado por intervenções humanas, mas que mantinham processos de regeneração natural.

No recorte temporal amplo (1985-2025), a transformação física do bioma é profunda. O território perdeu 54,7 milhões de hectares de vegetação nativa. Quando somados a áreas já transformadas anteriormente, o total de terras antropizadas na Amazônia chega a 74,6 milhões de hectares. O componente mais afetado foi a formação florestal, com a perda de 49,7 milhões de hectares, representando uma redução de 14,8%.

A dinâmica de ocupação e a pressão infraestrutural

Os dados mostram que a agropecuária não se expande de forma aleatória, mas segue vetores geográficos específicos. Há uma pressão intensa nas bordas de Unidades de Conservação, Terras Indígenas e territórios Quilombolas; em 2025, a atividade agropecuária já ocupava 30,5% dessas áreas protegidas.

A infraestrutura de transporte atua como o principal catalisador dessa mudança. O estudo correlacionou as áreas de desmatamento com 618 mil quilômetros de vias (incluindo estradas oficiais do DNIT e caminhos mapeados pelo OpenStreetMap), constatando que a proximidade com as estradas é o fator determinante para a conversão da vegetação nativa em áreas produtivas.

Distribuição do uso do solo em 2025

Atualmente, a agropecuária ocupa 15,5% do território amazônico, totalizando 65,3 milhões de hectares. Essa área divide-se em:

Pastagens: 50,8 milhões de hectares (12% do bioma);

50,8 milhões de hectares (12% do bioma); Agricultura: 8,6 milhões de hectares (2% do bioma).

Outro dado relevante é a expansão da mineração. Enquanto no início da série histórica (1985) a atividade ocupava 32 mil hectares, em 2025 esse número saltou para 440 mil hectares — um crescimento de 14 vezes na área física impactada ao longo de 41 anos.