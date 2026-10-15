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Senado aprova PEC que extingue jornada de trabalho 6x1 no Brasil

3:41
Brasil

O Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a jornada de trabalho 6x1, alterando a estrutura de folgas e a carga horária semanal no Brasil. A medida substitui o modelo de seis dias de trabalho para um de descanso pela escala 5x2 (cinco dias de trabalho e dois de folga remunerada), sem redução salarial.

Уставший молодой сотрудник зевает за рабочим столом в офисе
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Уставший молодой сотрудник зевает за рабочим столом в офисе

Cronograma de Implementação

A transição para o novo modelo não será imediata, mas seguirá um calendário escalonado a partir da promulgação da emenda pelo Congresso Nacional:

  • Após 60 dias: As empresas devem obrigatoriamente adotar a escala 5x2 e reduzir a jornada semanal de 44 para 42 horas.
  • Após 14 meses: A carga horária final é fixada em 40 horas semanais.

No intervalo entre o segundo e o décimo quarto mês, as duas horas excedentes (em relação às oito horas diárias normais) deverão ser distribuídas durante a semana. Na prática, isso resulta em jornadas de 8 horas e 24 minutos por dia durante os cinco dias úteis.

Exceções e Regras Específicas

O texto estabelece critérios diferenciados para categorias e setores específicos:

  • Terceirizados da Administração Pública: Para evitar a interrupção de serviços essenciais, o prazo para o fim da escala 6x1 é de 12 meses após a promulgação. No entanto, novos contratos aditados após 60 dias já devem seguir a nova jornada.
  • Altos Salários e Nível Superior: A redução da jornada não se aplica obrigatoriamente a profissionais com curso superior e remuneração igual ou superior a R$ 21.188,87 (2,5 vezes o teto do INSS). Para este grupo, a redução depende de liberalidade do empregador ou acordo coletivo, embora a escala 5x2 continue sendo obrigatória.
  • MEIs e Pequenas Empresas: O texto abre espaço para que uma lei complementar futura defina medidas para mitigar os impactos da mudança em microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

Mecanismos de Compensação

A PEC permite a manutenção de escalas diferentes da 5x2, inclusive a 6x1, desde que haja convenção ou acordo coletivo de trabalho. Nesses casos, o dia trabalhado a mais deve ser compensado com folga dentro do mesmo mês-calendário, garantindo que o trabalhador tenha, na média, duas folgas remuneradas por semana e pelo menos um dia de descanso a cada sete dias.

Impacto Estimado

Segundo dados do Dieese, baseados na PNAD/IBGE de 2025, a mudança deve beneficiar 26,8 milhões de pessoas, abrangendo 22 milhões de trabalhadores formais (54% do total com carteira assinada) e cerca de 4,8 milhões de informais que cumprem jornadas superiores a 40 horas semanais.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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