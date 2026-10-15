Senado aprova PEC que extingue jornada de trabalho 6x1 no Brasil

O Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue a jornada de trabalho 6x1, alterando a estrutura de folgas e a carga horária semanal no Brasil. A medida substitui o modelo de seis dias de trabalho para um de descanso pela escala 5x2 (cinco dias de trabalho e dois de folga remunerada), sem redução salarial.
A transição para o novo modelo não será imediata, mas seguirá um calendário escalonado a partir da promulgação da emenda pelo Congresso Nacional:
No intervalo entre o segundo e o décimo quarto mês, as duas horas excedentes (em relação às oito horas diárias normais) deverão ser distribuídas durante a semana. Na prática, isso resulta em jornadas de 8 horas e 24 minutos por dia durante os cinco dias úteis.
O texto estabelece critérios diferenciados para categorias e setores específicos:
A PEC permite a manutenção de escalas diferentes da 5x2, inclusive a 6x1, desde que haja convenção ou acordo coletivo de trabalho. Nesses casos, o dia trabalhado a mais deve ser compensado com folga dentro do mesmo mês-calendário, garantindo que o trabalhador tenha, na média, duas folgas remuneradas por semana e pelo menos um dia de descanso a cada sete dias.
Segundo dados do Dieese, baseados na PNAD/IBGE de 2025, a mudança deve beneficiar 26,8 milhões de pessoas, abrangendo 22 milhões de trabalhadores formais (54% do total com carteira assinada) e cerca de 4,8 milhões de informais que cumprem jornadas superiores a 40 horas semanais.
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