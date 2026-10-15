MPF negocia indenizações para quilombolas de Paracatu com a Kinross Gold

O Ministério Público Federal (MPF) iniciou negociações com a mineradora canadense Kinross Gold Corporation para buscar a reparação de aproximadamente 1,3 mil famílias pertencentes às comunidades quilombolas do Machadinho, Amaros e São Domingos, em Paracatu (MG). O objetivo é firmar um acordo que contemple indenizações por danos socioambientais, territoriais e culturais resultantes da instalação da mina de ouro e prata "Morro do Ouro".

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O procurador regional da República, José Adércio Leite Sampaio, visitou a região para mediar a solução. Segundo o MPF, a negociação visa o reconhecimento oficial das comunidades, a garantia de direitos territoriais e a definição de critérios para reassentamentos e compensações financeiras. As estimativas de indenização variam entre R$ 500 milhões e R$ 1,2 bilhão.

A situação jurídica do caso apresenta complexidades processuais. Em agosto, um julgamento sobre as indenizações resultou em dois votos contrários ao pagamento. Diante disso, o procurador solicitou a suspensão do processo por 60 dias para tentar viabilizar o acordo, com expectativa de definição até novembro.

Do ponto de vista factual, o impacto ambiental e social é documentado. O complexo da mineradora acumula 1,2 bilhão de metros cúbicos de rejeitos entre a barragem principal (750 milhões de m³) e a Barragem Santo Antônio (483 milhões de m³). Perícias técnicas conduzidas pelo MPF detectaram a presença de níveis elevados de arsênio no ar e em amostras de urina de moradores locais, além de relatos de problemas respiratórios causados pela poeira das operações.

Quanto à regularização fundiária, as comunidades de Machadinho e Amaros foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares em 2004. Embora o Incra tenha iniciado a regularização de cerca de 2,2 mil hectares em 2005, o processo foi interrompido pela ocupação da empresa e por grileiros. Atualmente, o Incra afirma que os processos administrativos de regularização ainda estão em tramitação.

Historicamente, o conflito transitou por diferentes instâncias: em 2009, o Ministério Público questionou o licenciamento ambiental da mineradora, mas em 2014, uma sentença judicial desqualificou a presença de comunidades quilombolas na região, decisão que, segundo a defesa dos moradores, facilitou a exploração mineral em detrimento dos direitos territoriais.

Em nota oficial, a Kinross Gold Corporation declarou que respeita o Poder Judiciário e o trâmite da ação civil pública (nº 0001628-72.2009.4.01.3806), afirmando que não comentará o mérito da questão por se tratar de matéria em curso, aguardando a decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).