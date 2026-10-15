Lula propõe fim da escala 6x1 e redução da jornada para 40 horas semanais

A proximidade da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil trouxe para o centro do debate público uma questão que toca a rotina concreta de milhões de trabalhadores: a escala de trabalho 6x1. O atual presidente e candidato à reeleição, Lula da Silva (PT), tenta agora inverter a tendência das sondagens — onde Flávio Bolsonaro (PL) detém a vantagem — apostando na transição para o modelo 5x2.

Photo: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва

A proposta em causa visa reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, garantindo dois dias de descanso remunerado e, crucialmente, sem redução do salário. Para quem vive a realidade do setor de serviços, comércio ou hotelaria, a diferença entre um e dois dias de folga não é apenas um detalhe administrativo, mas uma mudança na qualidade de vida e na possibilidade de conciliação familiar e pessoal.

O caminho legislativo da medida já avançou pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O desfecho depende agora da ratificação em plenário do Senado Federal, onde são necessários 49 votos favoráveis dos 81 senadores. Lula desafiou publicamente o seu adversário, Flávio Bolsonaro, a votar a favor da medida, tentando expor a contradição entre o discurso político e o impacto real na vida do trabalhador.

Do lado oposto, Flávio Bolsonaro classifica a iniciativa como oportunista, argumentando que a medida surge apenas para angariar votos antes da segunda volta. O candidato da oposição defende que a jornada deve ser fruto de negociação direta entre patrão e empregado, enquanto setores empresariais alertam para o aumento dos custos operacionais, especialmente em atividades que exigem funcionamento ininterrupto.

A aposta de Lula fundamenta-se num forte apoio popular: dados do instituto Quaest indicam que 69% dos inquiridos apoiam o fim da escala 6x1. No entanto, a análise crítica sugere que a passagem do direito formal à prática real poderá enfrentar resistências, dependendo de como a fiscalização e a implementação serão geridas nos diversos setores da economia brasileira.

O quadro legal atual e a realidade do terreno

Atualmente, a Constituição brasileira limita a jornada a oito horas diárias e 44 horas semanais, com o direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente ao domingo. Na prática, isto consolida a escala 6x1 em vastas áreas da economia, onde o trabalhador tem apenas um dia de recuperação física e mental por semana.

É importante notar que a transição para as 40 horas não garante automaticamente folgas ao sábado e domingo para todos. Em setores de funcionamento contínuo, a organização por turnos persistirá, embora o número de dias de descanso seja aumentado.