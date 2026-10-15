Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Lula propõe fim da escala 6x1 e redução da jornada para 40 horas semanais

Brasil

A proximidade da segunda volta das eleições presidenciais no Brasil trouxe para o centro do debate público uma questão que toca a rotina concreta de milhões de trabalhadores: a escala de trabalho 6x1. O atual presidente e candidato à reeleição, Lula da Silva (PT), tenta agora inverter a tendência das sondagens — onde Flávio Bolsonaro (PL) detém a vantagem — apostando na transição para o modelo 5x2.

Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва
Photo: commons.wikimedia.org by government.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Президент Бразилии Л.И.Лула да Силва

A proposta em causa visa reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, garantindo dois dias de descanso remunerado e, crucialmente, sem redução do salário. Para quem vive a realidade do setor de serviços, comércio ou hotelaria, a diferença entre um e dois dias de folga não é apenas um detalhe administrativo, mas uma mudança na qualidade de vida e na possibilidade de conciliação familiar e pessoal.

O caminho legislativo da medida já avançou pela Câmara dos Deputados e pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O desfecho depende agora da ratificação em plenário do Senado Federal, onde são necessários 49 votos favoráveis dos 81 senadores. Lula desafiou publicamente o seu adversário, Flávio Bolsonaro, a votar a favor da medida, tentando expor a contradição entre o discurso político e o impacto real na vida do trabalhador.

Do lado oposto, Flávio Bolsonaro classifica a iniciativa como oportunista, argumentando que a medida surge apenas para angariar votos antes da segunda volta. O candidato da oposição defende que a jornada deve ser fruto de negociação direta entre patrão e empregado, enquanto setores empresariais alertam para o aumento dos custos operacionais, especialmente em atividades que exigem funcionamento ininterrupto.

A aposta de Lula fundamenta-se num forte apoio popular: dados do instituto Quaest indicam que 69% dos inquiridos apoiam o fim da escala 6x1. No entanto, a análise crítica sugere que a passagem do direito formal à prática real poderá enfrentar resistências, dependendo de como a fiscalização e a implementação serão geridas nos diversos setores da economia brasileira.

O quadro legal atual e a realidade do terreno

Atualmente, a Constituição brasileira limita a jornada a oito horas diárias e 44 horas semanais, com o direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente ao domingo. Na prática, isto consolida a escala 6x1 em vastas áreas da economia, onde o trabalhador tem apenas um dia de recuperação física e mental por semana.

É importante notar que a transição para as 40 horas não garante automaticamente folgas ao sábado e domingo para todos. Em setores de funcionamento contínuo, a organização por turnos persistirá, embora o número de dias de descanso seja aumentado.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como usar a tendência witchy em calçados sem parecer fantasia
Mulher
Como usar a tendência witchy em calçados sem parecer fantasia
Tomates de até 1 kg exigem normalização de 2 a 3 botões florais por cacho
Jardinagem
Tomates de até 1 kg exigem normalização de 2 a 3 botões florais por cacho
Mais populares
Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço

A aparência de força esconde sinais que surgem só depois de muitos quilómetros, e vários detalhes mudam totalmente a leitura sobre a compra.

Mitsubishi L200 de 2007 a 2015: a resistência cobrou seu preço
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Chery Tiggo 4 2021: 162 mil km sem retífica graças à disciplina de manutenção
Orcas no Estreito de Gibraltar atacam embarcações e danificam sistemas de governo
Adeus lama no quintal: a técnica que transformou o trânsito interno em seu jardim de forma definitiva
Pressão contra o fluxo de grãos russos: os segredos contratuais que impediram a decisão definitiva Pravda.Ru Jornal
Garrafas PET com areia: lastro portátil para segurar agrofibras sem danificar o solo
Repolho em 24 horas: o papel crítico do vinagre adicionado apenas após a fervura
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
últimos materiais
Cortes de cabelo em 2027: a limitação da estrutura e densidade capilar
Descanso de 10 minutos após empanar garante crosta densa em steak de abóbora
Lula propõe fim da escala 6x1 e redução da jornada para 40 horas semanais
Ameaça invisível nos hospitais: descoberta sobre mutação bacteriana força revisão de protocolos
OCC confirma a prática de debanking por motivações ideológicas nos EUA
Jardim contra o metal rígido: volumes e texturas alteram a visão do lote
Senado aprova PEC que extingue jornada de trabalho 6x1 no Brasil
Lufthansa vence processo de privatização da TAP com proposta de 2,5 mil milhões de euros
Minhocas transformam terra pobre: composto estabilizado muda o cenário radicalmente
Estados Unidos e Índia avançam em acordo comercial apesar de sanções russas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.