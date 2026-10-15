Processos contra bets no TJRJ crescem 1.087% em dois anos

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) registrou um crescimento de 1.087% no volume de processos judiciais relacionados a plataformas de apostas on-line (bets) em um intervalo de dois anos. Segundo os dados, o número de ações saltou de 58, em 2024, para 689, em 2026.

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As demandas judiciais concentram-se em conflitos contratuais e operacionais, incluindo a retenção de prêmios (apostas ganhas e não pagas), a alteração unilateral de odds (cotações), o bloqueio de contas e a impossibilidade de realizar saques, além da contestação de cláusulas consideradas abusivas.

As empresas que figuram no maior número de processos no Rio de Janeiro são a Kaizen Gaming Brasil LTDA (Betano), a HS do Brasil LTDA (Bet365) e a Ana Gaming Brasil S. A (7K Bet). O montante total cobrado por apostadores contra essas três instituições ultrapassa R$ 20 milhões. As empresas foram procuradas pela Agência Brasil, mas não houve manifestação até a publicação da matéria.

O cenário jurídico ocorre paralelamente a medidas administrativas do governo federal, que, em 25 de setembro, proibiu a exploração, a oferta e a publicidade de jogos e apostas on-line em território nacional.

O impacto econômico do setor é evidenciado pela terceira edição do Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, que aponta perdas de R$ 62,5 bilhões pelas famílias brasileiras com apostas durante o ano de 2025.

Para o desembargador Peterson Barroso Simão, da Segunda Câmara Criminal do TJRJ, o volume de processos é uma consequência direta da escala de recursos absorvidos por essa atividade. O magistrado ressalta que a judicialização é a etapa final de um problema que requer, prioritariamente, fiscalização rigorosa e limites à publicidade.

Simão pondera a complexidade jurídica de estabelecer um nexo causal direto entre a operação das plataformas e danos secundários, como o endividamento progressivo, a ruptura de vínculos familiares ou transtornos psicológicos. Para o desembargador, casos de jogo compulsivo demandam suporte multidisciplinar — tratamento psicológico e acompanhamento familiar — que extrapola a capacidade de resolução de uma decisão judicial.