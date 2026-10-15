Mais de 96% da área agropecuária da Amazônia concentra-se a até 5 km de estradas

A configuração espacial da agropecuária na Amazônia revela uma pressão física concentrada nas bordas de territórios protegidos e ao longo de eixos de transporte. De acordo com a Coleção 11 do MapBiomas, que analisa a cobertura e o uso da terra entre 1985 e 2025, a atividade agropecuária ocupa atualmente 65,2 milhões de hectares no bioma, mas a distribuição desse espaço não é uniforme.

Photo: commons.wikimedia.org by Antonio Campoy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Amazon Rainforest

O dado mais crítico refere-se ao entorno de Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Quilombolas. Nestas faixas de amortecimento, a agropecuária ocupa 13,6 milhões de hectares, o que representa 30,5% da área total dessas zonas de entorno. Em um intervalo de 41 anos, a expansão da atividade nessas regiões específicas cresceu 561%.

A infraestrutura viária atua como o principal vetor dessa modificação territorial. O estudo mapeou 618 mil km de vias (incluindo estradas oficiais do DNIT e caminhos não oficiais do OpenStreetMap) e identificou que a proximidade com o asfalto ou a estrada de terra dita a ocupação do solo:

Até 5 km das vias: Dos 157 milhões de hectares situados nessa faixa, 40,2% (63 milhões de hectares) são ocupados pela agropecuária. Isso significa que mais de 96% de toda a área agropecuária do bioma está concentrada a curtíssima distância de estradas.

Dos 157 milhões de hectares situados nessa faixa, 40,2% (63 milhões de hectares) são ocupados pela agropecuária. Isso significa que mais de 96% de toda a área agropecuária do bioma está concentrada a curtíssima distância de estradas. Além de 5 km: A presença da atividade cai drasticamente para 26,7%.

Para Bruno Ferreira, pesquisador do Imazon e membro da equipe MapBiomas Amazônia, a estrada não é apenas um meio de transporte, mas o facilitador físico para a conversão da terra, elevando a vulnerabilidade de áreas protegidas à mineração e à expansão agropecuária.

Quanto ao estado atual da vegetação, o levantamento aponta que, em 2025, a Amazônia registrou 693 mil hectares de desmatamento — o menor volume da série histórica. Desse total, 639 mil hectares foram retirados de vegetação primária (intocada) e 54 mil de vegetação secundária. No acumulado de 41 anos, a perda de vegetação nativa soma 54,7 milhões de hectares, elevando a área total antropizada no bioma para 74,6 milhões de hectares.

Em termos de composição do uso do solo em 2025, a agropecuária ocupa 15,5% do território amazônico. A distribuição interna dessa atividade divide-se em:

Pastagem: 50,8 milhões de hectares (12% do bioma).

50,8 milhões de hectares (12% do bioma). Agricultura: 8,6 milhões de hectares (2% do bioma).

8,6 milhões de hectares (2% do bioma). Mineração: 440 mil hectares (um crescimento de 14 vezes em relação aos 32 mil hectares iniciais da série histórica).