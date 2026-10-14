Dívidas bilionárias de MEIs canceladas: governo federal anuncia perdão de R$ 12 bilhões em débitos

O governo federal do Brasil apresentou nesta terça-feira (13) um pacote de cinco medidas para Microempreendedores Individuais (MEIs). Embora o anúncio tenha sido feito pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, as ações dividem-se entre propostas que dependem de aprovação legislativa e decretos de execução imediata.
A medida de maior impacto financeiro é o envio de um projeto de lei complementar ao Congresso Nacional para a anistia de dívidas de MEIs com a União. O objetivo é perdoar aproximadamente R$ 12,6 bilhões em débitos, o que beneficiaria cerca de 3,6 milhões de empreendedores. Na prática, a aprovação deste projeto permitiria a extinção de cobranças judiciais e a remoção de restrições cadastrais.
Paralelamente, para as dívidas com o setor privado, o governo implementará o Desenrola 3.0. O mecanismo consiste na compra de dívidas junto a instituições financeiras (estoque estimado em R$ 6 bilhões) via edital, exigindo que os credores apliquem descontos mínimos de 90% para a liquidação dos débitos.
No campo do estímulo direto, foi anunciado o Pix MEI. Diferente de linhas de crédito tradicionais, trata-se de uma transferência direta de até R$ 5 mil para investimento em equipamentos e melhorias produtivas, sem a obrigatoriedade de devolução do recurso.
Quanto à capacidade de crescimento, o governo enviou ao Congresso a proposta de atualização do teto de faturamento anual, congelado há oito anos. O cronograma proposto prevê:
Este ajuste visa evitar que o empreendedor seja forçado a limitar seu faturamento para não perder o enquadramento na categoria.
A medida de implementação mais rápida é um decreto que formaliza a dispensa de emissão de nota fiscal em operações realizadas com pessoas físicas. A norma visa dar segurança jurídica ao processo, abrangendo inclusive os "nanoMEIs" (aqueles com faturamento de até metade do teto da categoria).
Em resumo, o pacote tenta destravar a operação do MEI em três frentes: a regularização fiscal (via Congresso e Desenrola), a expansão de escala (via novo teto de faturamento) e a capitalização imediata (via Pix MEI).
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