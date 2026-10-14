A disputa global se intensifica: Lula e Flávio duelam por um futuro incerto

A disputa geopolítica pelo futuro do Brasil no cenário global tornou-se um dos eixos centrais do segundo turno das eleições de 2026. Os planos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam visões antagônicas: enquanto Lula aposta em um multilateralismo centrado no "Sul Global", Flávio propõe um alinhamento pragmático e estratégico com potências ocidentais, especialmente Estados Unidos e Israel.

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Soberania vs. Alinhamento

Para Lula, a política externa deve ser um escudo contra a que ele define como "ordem mundial predatória". O candidato do PT defende um "universalismo", buscando diversificar parcerias comerciais para evitar a dependência de qualquer potência única. O foco está no fortalecimento do Brics e do G20, além de uma aproximação profunda com a África e a consolidação da América do Sul como uma "zona de paz".

Já Flávio Bolsonaro argumenta que a soberania não se exerce com "bravatas", mas com a prática. Ele critica a agenda de Lula, classificando-a como ideológica, e propõe reverter o desgaste nas relações com Argentina, EUA e Israel. Flávio defende a entrada do Brasil na OCDE como forma de modernizar a governança estatal e atrair investimentos estrangeiros sob padrões internacionais.

A Batalha pelos Minerais Críticos

Um dos pontos de maior divergência reside na gestão das terras raras — minerais essenciais para alta tecnologia e defesa, dos quais o Brasil possui a segunda maior reserva do mundo (21 milhões de toneladas).

Lula propõe a criação de uma política industrial para evitar que o país seja apenas um exportador de matéria-prima, focando na agregação de valor e no processamento interno desses recursos.

propõe a criação de uma política industrial para evitar que o país seja apenas um exportador de matéria-prima, focando na agregação de valor e no processamento interno desses recursos. Flávio Bolsonaro vê as terras raras como uma moeda de troca estratégica. Em declarações recentes nos EUA, afirmou que o Brasil pode ser a solução para que Washington rompa a dependência tecnológica da China.

Defesa e Indústria Militar

Ambos os candidatos vinculam a projeção internacional à capacidade bélica, mas por caminhos distintos. Lula destaca os avanços do Novo PAC, citando a produção nacional de caças Gripen e fragatas como base para a autonomia soberana. Flávio, por sua vez, foca na modernização tecnológica, priorizando investimentos em inteligência artificial e drones para as Forças Armadas.

O Fator Trump e as Tarifas Comerciais

O clima de tensão é acentuado pelas recentes tarifas impostas pelo governo de Donald Trump a produtos brasileiros em 2025. O plano de Lula classifica a família Bolsonaro como "traidores da Pátria", sugerindo que a articulação de Eduardo Bolsonaro nos EUA contribuiu para as sanções.

Em contrapartida, Flávio Bolsonaro atribui as tarifas à suposta agenda "anti-EUA" de Lula. Embora prometa buscar soluções diplomáticas para as sanções, o candidato do PL mantém a proximidade ideológica com Trump, tendo inclusive comemorado a aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras.

Diplomacia Técnica ou "Faxina"?

Enquanto Flávio Bolsonaro afirma em seu plano que o Itamaraty voltará a ser conduzido por "competência técnica e profissionalismo", a retórica de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, aponta para a direção oposta: a necessidade de uma "faxina" nos quadros diplomáticos para remover servidores que teriam sabotado a gestão de Jair Bolsonaro.