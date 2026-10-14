Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

A disputa global se intensifica: Lula e Flávio duelam por um futuro incerto

Brasil

A disputa geopolítica pelo futuro do Brasil no cenário global tornou-se um dos eixos centrais do segundo turno das eleições de 2026. Os planos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) apresentam visões antagônicas: enquanto Lula aposta em um multilateralismo centrado no "Sul Global", Flávio propõe um alinhamento pragmático e estratégico com potências ocidentais, especialmente Estados Unidos e Israel.

Флаг Бразилии
Photo: commons.wikimedia.org by Eugenio Hansen, OFS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Бразилии

Soberania vs. Alinhamento

Para Lula, a política externa deve ser um escudo contra a que ele define como "ordem mundial predatória". O candidato do PT defende um "universalismo", buscando diversificar parcerias comerciais para evitar a dependência de qualquer potência única. O foco está no fortalecimento do Brics e do G20, além de uma aproximação profunda com a África e a consolidação da América do Sul como uma "zona de paz".

Já Flávio Bolsonaro argumenta que a soberania não se exerce com "bravatas", mas com a prática. Ele critica a agenda de Lula, classificando-a como ideológica, e propõe reverter o desgaste nas relações com Argentina, EUA e Israel. Flávio defende a entrada do Brasil na OCDE como forma de modernizar a governança estatal e atrair investimentos estrangeiros sob padrões internacionais.

A Batalha pelos Minerais Críticos

Um dos pontos de maior divergência reside na gestão das terras raras — minerais essenciais para alta tecnologia e defesa, dos quais o Brasil possui a segunda maior reserva do mundo (21 milhões de toneladas).

  • Lula propõe a criação de uma política industrial para evitar que o país seja apenas um exportador de matéria-prima, focando na agregação de valor e no processamento interno desses recursos.
  • Flávio Bolsonaro vê as terras raras como uma moeda de troca estratégica. Em declarações recentes nos EUA, afirmou que o Brasil pode ser a solução para que Washington rompa a dependência tecnológica da China.

Defesa e Indústria Militar

Ambos os candidatos vinculam a projeção internacional à capacidade bélica, mas por caminhos distintos. Lula destaca os avanços do Novo PAC, citando a produção nacional de caças Gripen e fragatas como base para a autonomia soberana. Flávio, por sua vez, foca na modernização tecnológica, priorizando investimentos em inteligência artificial e drones para as Forças Armadas.

O Fator Trump e as Tarifas Comerciais

O clima de tensão é acentuado pelas recentes tarifas impostas pelo governo de Donald Trump a produtos brasileiros em 2025. O plano de Lula classifica a família Bolsonaro como "traidores da Pátria", sugerindo que a articulação de Eduardo Bolsonaro nos EUA contribuiu para as sanções.

Em contrapartida, Flávio Bolsonaro atribui as tarifas à suposta agenda "anti-EUA" de Lula. Embora prometa buscar soluções diplomáticas para as sanções, o candidato do PL mantém a proximidade ideológica com Trump, tendo inclusive comemorado a aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras.

Diplomacia Técnica ou "Faxina"?

Enquanto Flávio Bolsonaro afirma em seu plano que o Itamaraty voltará a ser conduzido por "competência técnica e profissionalismo", a retórica de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, aponta para a direção oposta: a necessidade de uma "faxina" nos quadros diplomáticos para remover servidores que teriam sabotado a gestão de Jair Bolsonaro.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Bolsas volumosas e maleáveis definem o estilo chic relaxado para 2026
Mulher
Bolsas volumosas e maleáveis definem o estilo chic relaxado para 2026
Tocas de hibernação do urso pardo: engenharia térmica e estratégias de sobrevivência
Curiosidades
Tocas de hibernação do urso pardo: engenharia térmica e estratégias de sobrevivência
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Jardinagem
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Mais populares
Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único

A técnica aplica esmalte transparente sobre unhas curtas, definindo o design com a inserção de um único elemento decorativo, como strass ou pérola, fixado com top coat ou cola específica.

Manicure nua com microestética: técnica com esmalte transparente e adorno único
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Zapaterka de batata com carne moída: estrutura com purê no lugar da massa
Como escolher arbustos para solos pobres e rochosos para um jardim sustentável
Couve-flor gratinada com marinado de iogurte grego em duas etapas
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Macarrão de forno com frango e brócolis: o equilíbrio entre líquido e seco
Tonalidades semitransparentes revelam uma nova luminosidade nas unhas
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
Argélia propõe taxa sobre extração de areia do Saara
últimos materiais
O cálculo biológico que explica a seletividade alimentar dos castores
Asas que não dobram: destino evolutivo dos insetos voadores se redefiniu
Polícia Civil do RJ deflagra operação contra esquema de policiais ligados ao Comando Vermelho
A disputa global se intensifica: Lula e Flávio duelam por um futuro incerto
Como o ferrão da abelha continua injetando veneno após se separar do inseto
Colapsos em montanhas submarinas no Pacífico revelam mudança de gatilhos geológicos
Salga curta de gorbuma com laranja: osmose refrigerada, não fermentação
Rússia exportou 320,7 bilhões de dólares em energia para a Europa desde 2022
Bolo de fígado de galinha: versão leve com creme de leite azedo e vegetais refogados
Integração com IA do Google marca o retorno do híbrido plug-in XC40 da Volvo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.