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Amazonas registra 540 focos de incêndio em 48 horas

Brasil

O estado do Amazonas registrou uma aceleração abrupta na incidência de queimadas em um intervalo de 48 horas, totalizando 540 novos focos de incêndio. Para dimensão do salto: este volume representa mais de 60% de todos os focos detectados em todo o mês de outubro do ano anterior (2025), quando o total foi de 874 focos em 31 dias, segundo dados do painel Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Лесной пожар
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

A concentração do evento é evidente nos dados diários. No sábado (10), foram registrados 494 novos focos, o pico do mês. Como comparação temporal, no mesmo dia do ano passado, o Inpe não havia detectado nenhum foco de incêndio em todo o território amazonense.

A natureza física desses incêndios foi analisada via sobrevoo realizado no domingo (11) pelos ministros do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A observação direta revelou que o fogo atinge áreas florestais de difícil acesso. Com base na característica do bioma amazônico, que não apresenta ocorrência de fogo espontâneo, o ministro Capobianco atribuiu a causa à ação humana intencional, apontando a degradação da floresta como etapa preliminar para futuros desmatamentos.

As consequências imediatas do fenômeno manifestaram-se na qualidade do ar e na gestão territorial. A Defesa Civil de Manaus emitiu um alerta de risco à saúde na última sexta-feira (9) devido à densidade da fumaça. No plano administrativo, 36 municípios do estado já decretaram situação de emergência.

A resposta logística envolveu a mobilização de recursos aéreos e terrestres para conter a propagação do fogo e prestar assistência humanitária. O Ibama mobilizou 290 brigadistas e seis aeronaves: quatro aviões Air Tractor, com capacidade de lançamento de 3 mil litros de água por operação, e dois helicópteros. O esforço foi reforçado no domingo (11) com a chegada de dois aviões KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) e a atuação da Força Nacional do SUS nos municípios em estado de emergência.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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