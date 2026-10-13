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Lula e Flávio em choque: cultura como motor econômico ou mera guarda de memória

Brasil

A disputa eleitoral de 2026 coloca frente a frente duas visões diametralmente opostas sobre o papel do Estado na cultura. Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva propõe a cultura como um motor econômico e social estratégico, Flávio Bolsonaro foca a sua agenda na preservação do patrimônio e na correção de distorções administrativas.

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O contraste começa no histórico recente. Sob a gestão de Jair Bolsonaro, a cultura foi reduzida a uma secretaria, e o investimento público despencou de R$ 245,5 milhões em 2018 para R$ 89,5 milhões em 2022. Já a trajetória do PT é marcada pela institucionalização do setor, com a criação do Ministério da Cultura, a implementação dos Pontos de Cultura e a injeção de R$ 3,6 bilhões no setor audiovisual entre 2023 e 2025.

Patrimônio e Identidade

Ambos os candidatos convergem na promessa de preservar o patrimônio histórico. No entanto, a abordagem de Lula vai além da manutenção de prédios e acervos: ele propõe a criação de uma política de salvaguarda para os mestres das culturas populares, com a definição de regras claras de direitos autorais para os saberes tradicionais, tentando transformar o reconhecimento simbólico em proteção jurídica.

Financiamento e Infraestrutura

No campo do financiamento, a diferença é nítida. Flávio Bolsonaro não menciona aumento de verbas, focando no "aperfeiçoamento" das leis de incentivo para descentralizar os polos regionais. Lula, por outro lado, planeja expandir a infraestrutura cultural em periferias através do PAC e aprimorar mecanismos já existentes, como a Lei Rouanet e a Lei Aldir Blanc.

O Embate Digital e Audiovisual

Um dos pontos de maior distanciamento é a modernização do setor. O plano de Flávio Bolsonaro é silente quanto ao audiovisual e à cultura digital. Lula, contrastando com esse vazio, apresenta uma agenda densa que inclui:

  • A regulamentação do streaming (VOD) para proteger interesses nacionais;
  • A criação de leis para direitos autorais em ambiente digital e a regulação da Inteligência Artificial;
  • O fomento estratégico à indústria de games e a ampliação de crédito para a economia criativa.

Educação e Formação

Lula também aposta na integração entre cultura e educação, propondo programas de formação de plateia desde a infância e a inclusão de artes no ensino de tempo integral. É a tentativa de transformar a cultura não apenas em um produto de consumo ou um monumento a ser preservado, mas em uma ferramenta de formação cidadã.

Em suma, a escolha entre as propostas reflete a escolha entre um modelo de cultura como guarda de memória (Flávio) ou como indústria e direito social (Lula).

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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