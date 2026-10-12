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TSE suspende e depois reverte derrubada de canal de WhatsApp com 3,3 milhões de inscritos

Brasil

Uma decisão liminar do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, de suspender o canal de WhatsApp "Exército do Lula" — que contava com 3,3 milhões de inscritos -, gerou repercussão jurídica e política neste domingo (11). A medida, que visava combater a desinformação, foi revertida poucas horas depois pelo corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Vilas Bôas Cuêva, que encaminhou a análise do caso ao plenário do Tribunal.

WhatsApp и Telegram
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A fundamentação do ministro Nunes Marques baseou-se em publicações do deputado federal André Janones (Rede-MG), criador do canal, que teriam sido classificadas como "sabidamente inverídicas" em ocasiões anteriores ao primeiro turno. Entre os pontos questionados, destaca-se uma publicação que vincula o candidato Flávio Bolsonaro (PL) a milícias no Rio de Janeiro. Segundo a decisão, tal imputação extrapolaria os limites da crítica política e atingiria a honra do candidato com base em premissas factuais não demonstradas.

O magistrado justificou a derrubada integral do canal, e não apenas a remoção de conteúdos específicos, argumentando que a remoção pontual seria ineficaz. De acordo com o ministro, a escala de disseminação para milhões de aparelhos e a subsequente exclusão de mensagens pelos administradores tornariam a fiscalização individual impossível, configurando a suspensão total como a única medida proporcional ao risco de desinformação em massa.

Por outro lado, a defesa do canal e especialistas em direito digital contestam a proporcionalidade da medida. André Janones classificou a decisão como "censura", enquanto o candidato Luiz Inácio Lula da Silva descreveu a ação como uma "intromissão indevida da Justiça Eleitoral".

Bruna Santos, gerente de políticas públicas da organização Witness, afirmou que a decisão foi desproporcional e sugeriu que a restrição poderia representar uma tentativa de limitar a mobilização de apoiadores às vésperas do segundo turno. No mesmo sentido, Henrique Sampaio, coordenador de redes sociais da CTRL+Z, argumentou que o rótulo de "fake news" não deve servir como justificativa genérica para suprimir espaços de organização orgânica, defendendo que a remoção de conteúdos específicos seria a via adequada, inclusive questionando se critérios semelhantes são aplicados a grupos de mobilização de oposição.

No momento, a situação jurídica do canal está definida pela decisão do corregedor-geral, que restabeleceu o serviço, transferindo a palavra final sobre a legalidade da operação e a manutenção do canal ao plenário do TSE.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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