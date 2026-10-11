Apenas 1,83% dos alertas de desastre via SMS no Brasil continham todas as informações essenciais

A eficácia da comunicação de risco no Brasil apresenta uma lacuna crítica entre o disparo do alerta e a utilidade real da informação para quem está em área de perigo. Um estudo conduzido por Murilo Noli da Fonseca e Luciene Pimentel da Silva, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), revela que, entre 2018 e 2023, apenas 1,83% dos alertas de desastres enviados via SMS continham todos os elementos essenciais para que o cidadão pudesse tomar uma decisão segura.

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A análise incidiu sobre um volume de 73.701 mensagens emitidas por órgãos de proteção e defesa civil, utilizando como base os padrões da Classificação e Codificação de Desastres (Cobrade). O levantamento mostra que a maioria dos alertas falha em responder a perguntas básicas de sobrevivência: onde exatamente o evento ocorrerá, o que a pessoa deve fazer e por quanto tempo deve permanecer em estado de atenção.

Os dados expõem a fragilidade física da informação transmitida:

Localização precisa: Identificada em apenas 5,9% das mensagens.

Identificada em apenas 5,9% das mensagens. Danos potenciais: Explicados em apenas 7,7% dos casos.

Explicados em apenas 7,7% dos casos. Tempo de duração: O horário de término do perigo constava em apenas 9% dos textos.

O horário de término do perigo constava em apenas 9% dos textos. Categorização: 76,2% das mensagens não definiam se eram um aviso, alerta ou advertência. A palavra "alerta" apareceu em 19%, "aviso" em 2,2% e "atenção" em 1,8%.

Um dos gargalos técnicos identificados é o limite de 160 caracteres do SMS, que restringe a profundidade dos detalhes geográficos e instrucionais. Como alternativa, os pesquisadores sugerem a adoção de sistemas multicanais, como o Cell Broadcast e aplicativos de mensagens, que permitam adaptar a comunicação às características do território e ao perfil da população local (incluindo idosos e pessoas com deficiência).

Quanto à distribuição espacial e temporal dos eventos observados, o estudo mapeia a seguinte concentração de alertas:

Distribuição Regional: A região Sudeste concentrou a vasta maioria dos disparos, com 75,2%, seguida pelo Sul (18,6%), Centro-Oeste (3,7%), Nordeste (1,5%) e Norte (0,98%).

Sazonalidade: 75% das mensagens foram enviadas entre setembro e março (primavera e verão no Hemisfério Sul), com picos nos meses de janeiro (15,9%) e dezembro (13,4%).

Natureza dos Eventos: A grande maioria dos alertas (73,6%) referia-se a chuvas intensas. A baixa umidade do ar representou 8,5% e a queda de granizo, 4,2% do total de comunicações analisadas.