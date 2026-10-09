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Mulheres são a maioria das vítimas de violência política nas eleições de 2026

Brasil

A campanha eleitoral de 2026 no Brasil revelou um cenário alarmante: a política tornou-se um terreno perigoso, especialmente para as mulheres. Relatos como o da deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG), que denunciou ameaças de morte e de violência sexual, não são casos isolados, mas a face visível de um sistema que intimida quem tenta ocupar espaços de poder.

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Photo: commons.wikimedia.org by Eugenio Hansen, OFS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Um levantamento realizado pelas organizações de direitos humanos Terra de Direitos e Justiça Global mostra que, nos 50 dias que antecederam o primeiro turno (de 16 de agosto a 4 de outubro), foram registrados 134 casos de violência política. Isso significa que, na prática, ocorreu um episódio de violência a cada nove horas.

Quem são os alvos e como a violência se manifesta

Embora as mulheres representem apenas cerca de um terço das candidaturas, elas são a maioria das vítimas. Dos 134 casos gerais, 70 atingiram mulheres (52,2%). Quando o recorte é feito apenas sobre as pessoas que disputavam cargos eletivos, a desproporção fica ainda mais clara: as mulheres foram vítimas em 58,8% dos episódios (60 de 102 casos).

A natureza da violência também muda conforme o gênero:

  • Violência Simbólica: É onde as mulheres são mais atingidas (61,9% dos casos), incluindo ameaças e ofensas. Entre os 70 episódios contra mulheres, 45 foram motivados por machismo ou misoginia, nove por racismo e cinco por transfobia.
  • Violência Física: As mulheres representam 21,9% das vítimas de agressões, atentados e assassinatos. Vale notar que as sete ameaças de violência sexual registradas recaíram exclusivamente sobre mulheres.
  • Letalidade: Os dois assassinatos e a maioria dos atentados (10 de 11) tiveram homens como vítimas.

O racismo também é um fator determinante. Pessoas negras foram vítimas em 44,8% de todos os casos. No grupo das mulheres, mais de uma em cada quatro vítimas era uma mulher preta.

Onde ocorre e quem agride

Apesar do papel central das redes sociais na propagação de ataques sistemáticos — o que, segundo Gisele Barbieri, coordenadora da Terra de Direitos, é agravado pela falta de regulação das plataformas -, a rua continua sendo o lugar mais perigoso: 71 dos casos ocorreram em espaços públicos.

Um dado preocupante é a origem dos agressores. Em 19,4% dos casos (26 episódios), o autor identificado era um agente público, sendo 14 parlamentares ou governantes e sete agentes de segurança.

O abismo entre a denúncia e a punição

Para quem sofre a violência, o caminho até a justiça parece bloqueado. O levantamento indica que nenhum dos 134 episódios teve punição efetiva até o fechamento dos dados. Houve medidas urgentes em oito casos (como a remoção de vídeos ou medidas protetivas), mas isso interrompe o ataque, não pune o autor.

Essa ausência de resposta estatal alimenta a subnotificação. O medo de a exposição ser maior que a proteção faz com que muitas vítimas sequer denunciem os crimes. Como resultado, o número real de ataques deve ser significativamente maior do que os 134 mapeados.

Comparado ao primeiro turno de 2022 (121 casos), a violência política cresceu e tornou-se cinco vezes mais frequente do que em períodos sem disputa eleitoral. Os estados com maior incidência foram São Paulo (16), Rio Grande do Norte (13), Minas Gerais (12) e Rio Grande do Sul (10).

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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