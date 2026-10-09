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Mosaico da Serra dos Pireneus é instituído para integrar gestão de reservas em Goiás

Brasil

A configuração territorial da Serra dos Pireneus, em Goiás, passou por uma mudança administrativa e jurídica nesta quarta-feira (7). Através de uma portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, publicada no Diário Oficial da União, foi oficialmente instituído o Mosaico da Serra dos Pireneus.

Горное озеро в окружении гор
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Горное озеро в окружении гор

Na prática, a medida transforma a gestão de um conjunto de fragmentos dispersos em um sistema integrado. O mosaico agrupa 20 reservas particulares situadas nos arredores de Pirenópolis, criando um bloco coordenado de proteção ambiental em vez de unidades isoladas. Entre as áreas agora integradas estão a Fazenda Vagafogo Boa Vista, o Segredo da Serra dos Pireneus, a Magia do Cerrado, o Vale das Copaíbas, os Segredos do Cerrado, a Mata da Borboleta Azul e a Reserva Ecológica do Barriguda.

A transição para o modelo de mosaico, prevista no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, altera a governança do território. Foi instituído um Conselho Consultivo que reúne gestores das reservas, representantes do Poder Público, instituições de ensino e organizações da sociedade civil. O objetivo físico dessa articulação é a proteção conjunta de recursos hídricos, atributos paisagísticos e a biodiversidade local, mitigando a fragmentação do habitat.

O Conselho terá a capacidade de criar câmaras técnicas para a elaboração de estudos e políticas públicas específicas para a conservação da Serra. A presidência do colegiado será exercida por um dos gestores das unidades integrantes, eleito pelos pares.

Um ponto crítico da norma é a regularização documental: as unidades de conservação que ainda não constam no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação possuem um prazo rigoroso de seis meses para formalizar seu registro, consolidando a base de dados física e jurídica da região.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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