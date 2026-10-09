PF investiga juiz por esquema de corrupção com imobiliárias em Niterói

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (8), a Operação "Em Nome do Pai" em Niterói, Rio de Janeiro. A ação consiste no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão no bairro de Icaraí, com o objetivo de apurar a existência de um esquema de corrupção envolvendo um juiz estadual e empresas do setor imobiliário.
A investigação teve início a partir de informações fornecidas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo as apurações da PF, o magistrado teria utilizado a função pública para proferir decisões judiciais favoráveis a empresas imobiliárias em troca de vantagens indevidas.
De acordo com a linha de investigação, a contrapartida aos favores judiciais envolveria a concessão de imóveis, descontos comerciais excepcionais e a realização de pagamentos indiretos a pessoas físicas e jurídicas vinculadas a familiares do juiz.
A PF aponta que, embora os atos de corrupção tenham ocorrido enquanto o magistrado atuava na primeira instância do Tribunal, a continuidade de operações de lavagem de dinheiro permitiu a progressão das investigações. Atualmente, a operação foca na apuração de três crimes principais: corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
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Substituição de cores óbvias por tons de Cherry Mocha e a migração do branco tradicional para pontas em chocolate e ameixa.