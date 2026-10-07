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Sete em cada dez parlamentares estão contra a agenda ambiental: consequências aterradoras para o Brasil

Brasil

A composição da 58ª Legislatura do Congresso Nacional (2027-2031) altera a balança de poder sobre a pauta socioambiental no Brasil. De acordo com análise do Observatório do Clima, baseada no índice de convergência ambiental do Instituto Democracia e Sustentabilidade, 68,9% dos parlamentares eleitos apresentam alinhamento baixo ou muito baixo com a agenda climática.

Лягушка и засуха
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Na prática, a distribuição do poder legislativo para o próximo período reflete a seguinte configuração:

  • Perfil geral: Sete em cada dez congressistas estão posicionados contra a agenda ambiental. Destes, 201 (33,8%) estão na faixa de convergência "muito baixa" e 208 (35%) na faixa "baixa".
  • Senado: A resistência é mais acentuada, com 79% dos senadores (64 de 81) apresentando baixo ou baixíssimo alinhamento. Houve um aumento no distanciamento em relação à legislatura anterior, que registrava 71,6% nesse perfil. Apenas 21% dos senadores mantêm convergência boa ou muito boa.
  • Câmara dos Deputados: 67,3% dos 513 deputados (345 parlamentares) situam-se nas faixas de baixa ou muito baixa convergência. No lado oposto, 128 deputados (25%) possuem alinhamento muito bom.

O relatório atribui esse deslocamento ao crescimento de partidos de extrema direita. O Partido Liberal (PL), especificamente, expandiu sua bancada para 28 cadeiras no Senado (um aumento de 13) e 121 na Câmara (um aumento de 23).

Do ponto de vista institucional, Suely Araújo, coordenadora de Políticas Públicas do Observatório do Clima, alerta que essa nova configuração numérica do Congresso cria a base para a implementação de medidas concretas de retrocesso. O risco real concentra-se em três eixos: o enfraquecimento da capacidade operacional de órgãos de fiscalização ambiental, a aprovação de anistias para grileiros e a redução do nível de proteção legal de florestas e biomas brasileiros.

A metodologia utilizada para chegar a esses números cruzou dados da plataforma Farol Verde com fontes oficiais da Câmara, Senado, assembleias legislativas e governos para classificar a atuação e os votos dos parlamentares.

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Author`s name Petr Ermilin
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