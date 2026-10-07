Banco Central do Brasil passa a divulgar indicadores mensais de reajustes salariais via convenções coletivas

O Banco Central (BC) do Brasil implementou a divulgação mensal de novos indicadores focados nos reajustes salariais firmados via convenções coletivas. A medida visa preencher uma lacuna no monitoramento do mercado de trabalho, permitindo que a autoridade monetária analise a relação direta entre a negociação de salários e a pressão inflacionária.

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Os dados serão extraídos do Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho (Mediador), do Ministério do Trabalho e Emprego. O ponto central da nova métrica não é apenas o valor nominal do reajuste, mas a distinção rigorosa entre reajuste nominal (o aumento bruto) e reajuste real (o ganho após a dedução da inflação). Isso permitirá identificar a proporção de acordos que resultaram em aumento efetivo do poder de compra, em linha com a inflação ou com perda real.

A análise preliminar do BC estabelece uma correlação clara: ganhos reais são mais frequentes quando a taxa de desocupação é baixa. Esse padrão foi identificado em dois momentos distintos: entre 2012 e 2014 e, novamente, a partir de 2023, período em que cresceu o volume de convenções com reajustes acima da inflação.

A autoridade monetária destaca que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) permanece como a principal âncora para as negociações entre trabalhadores e empregadores, mesmo sem a existência de uma obrigação legal para a reposição integral das perdas inflacionárias.

As séries temporais estarão disponíveis no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, abrangendo todas as regiões do país e setores estratégicos, incluindo agropecuária, indústria, construção, comércio e serviços.