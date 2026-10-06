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Usuários no Brasil têm até segunda para sacar fundos em plataformas de jogos

Brasil

O mercado de apostas esportivas e jogos virtuais no Brasil entra em fase de desligamento definitivo. De acordo com a Medida Provisória (MP) 1.394/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os usuários têm até as 23h59 desta segunda-feira (5) para realizar saques voluntários diretamente nas plataformas. A partir da meia-noite de terça-feira (6), sites e aplicativos deverão ser retirados do ar.

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Photo: unsplash.com by Nyabe Tabya is licensed under Free to use under the Unsplash License
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Para quem não conseguir retirar os fundos no prazo, o saldo não será perdido, mas a dinâmica de resgate muda: o processo deixa de ser via plataforma e passa a ser via sistema bancário. O cronograma estabelecido pelo governo prevê que, entre 7 e 8 de outubro, as empresas informem aos bancos os saldos remanescentes vinculados ao CPF de cada usuário. A devolução desses valores deve ocorrer entre 9 e 14 de outubro; casos pendentes serão intermediados pela Caixa Econômica Federal após essa data.

O volume financeiro em jogo

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda estima que aproximadamente 23 milhões de apostadores possuam saldos em plataformas regularizadas. O montante total a ser devolvido é calculado em R$ 1,7 bilhão.

No entanto, os números do setor revelam um fluxo financeiro muito mais vasto e problemático para a economia doméstica. Em 2025, a movimentação nas 'bets' atingiu R$ 220 bilhões, com uma média diária de R$ 600 milhões. O impacto no bolso do consumidor é evidenciado por um estudo do Comite Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), que aponta a retirada de R$ 62,5 bilhões do orçamento das famílias brasileiras em 2025 — uma saída líquida média de R$ 4,7 bilhões por mês entre outubro de 2024 e março de 2026. A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) contesta esses dados, alegando falhas metodológicas e a influência do crescimento do Pix.

Impacto fiscal e esportivo

Para o governo federal, a atividade foi uma fonte significativa de receita. Desde o início de 2025, a taxação do setor rendeu R$ 15,3 bilhões aos cofres públicos (sendo R$ 8,94 bilhões em 2025 e R$ 6,32 bilhões até agosto deste ano), valores que impactam diretamente as metas de resultado primário.

No esporte, a saída das bets provoca um vácuo financeiro imediato. Em 2025, as empresas do setor injetaram R$ 1,1 bilhão nos principais clubes do país, o que representava 36% de toda a receita de marketing dessas equipes. Com a proibição, todas as peças publicitárias e contratos de patrocínio devem ser removidos até o final desta segunda-feira.

A medida visa combater o endividamento das famílias e a ludopatia. Paralelamente, o Ministério da Justiça já bloqueou mais de 5,2 mil sites clandestinos desde 27 de setembro. Cabe agora ao Congresso Nacional analisar a MP 1.394/2026 para que ela não perca a validade.

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Author`s name Petr Ermilin
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