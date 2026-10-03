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Monitoramento do El Niño 2026-2027: INPE alerta para riscos extremos nas regiões brasileiras

Brasil

O monitoramento do Oceano Pacífico Equatorial revela uma anomalia térmica significativa: no final de setembro, as temperaturas da superfície do mar nas regiões central e leste superaram a média em mais de 2 °C, segundo dados do CPC/NOAA. Esse aquecimento físico é o motor do fenômeno El Niño, que agora entra em uma fase crítica de intensificação.

Мощное морское течение
Photo: Pravda.Ru by Денис Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мощное морское течение

De acordo com o boletim nº 4 do Painel El Niño 2026-2027, elaborado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) em conjunto com agências como Inmet, ANA, Cemaden e SGB, existe uma probabilidade de 95% de que o fenômeno atinja a intensidade "muito forte” no trimestre compreendido entre outubro e dezembro. Se a medição se confirmar, o evento poderá ser classificado como um dos mais potentes registrados desde 1950.

A transição da primavera para o verão no Hemisfério Sul deverá manifestar esse processo de forma heterogênea no território brasileiro, alterando a dinâmica hídrica e térmica de diferentes regiões:

  • Sul do Brasil: Previsão de volumes de chuva acima da média, o que eleva a probabilidade física de transbordamentos de rios e cheias.
  • Centro-Norte: Cenário de redução de pluviosidade e temperaturas elevadas, o que agrava a seca e amplia a vulnerabilidade do território a incêndios florestais.
  • Norte e Nordeste: No Norte e em partes do Nordeste, a combinação de calor acima da média e escassez de chuvas deve intensificar a seca. No entanto, o leste do Nordeste poderá registrar chuvas acima do normal.
  • Sudeste: Previsão de chuvas acima da média em setores específicos da região.

De maneira geral, a tendência é que a temperatura permaneça acima da média na maior parte do país. O cenário delineado pelo Inpe e seus parceiros distingue a observação atual — o aquecimento já medido no Pacífico — da previsão para o trimestre, alertando para os impactos físicos diretos na infraestrutura hídrica e na vegetação brasileira.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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