Trump adota cautela sobre eleição brasileira enquanto Abin alerta para risco de interferência dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou uma postura de cautela diplomática ao comentar as eleições brasileiras, que ocorrem em três dias. Questionado na saída da Casa Branca, antes de partir para o Texas, Trump afirmou acompanhar o processo "muito de perto", mas evitou dar apoio explícito a qualquer candidato — um contraste com sua conduta em pleitos recentes, como o da Colômbia.

Photo: Веб-сайт Белого дома Дональд Трамп

Embora a fala tenha sido superficial, ela ocorre em um cenário de alta fricção entre Brasília e Washington. A neutralidade pública de Trump contrasta com alertas internos do governo brasileiro. Em setembro, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) publicou um relatório classificando como crítica a possibilidade de interferência dos EUA no processo eleitoral de 2026.

Para a Abin, a estratégia do segundo governo Trump visa a reafirmação da hegemonia estadunidense na América Latina, com o objetivo específico de afastar rivais geopolíticos, como a China, de ativos estratégicos e infraestruturas críticas na região. O relatório indica que essa pressão não se limita ao campo eleitoral, mas se estende a medidas econômicas e políticas que prejudicam os interesses nacionais brasileiros.

O clima de desconfiança já se manifestou em ações concretas: em julho, o governo brasileiro negou vistos a dois funcionários do Departamento de Estado dos EUA. O objetivo da visita era discutir "liberdade de expressão" com autoridades eleitorais, em um contexto marcado por questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas.

Além da pressão diplomática, especialistas alertam para riscos invisíveis, como a atuação de grandes plataformas digitais e possíveis operações cibernéticas, que podem tentar influenciar o resultado do pleito.