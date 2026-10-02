Número de jovens 'nem-nem' no Brasil cai para 22,4% em 2024, aponta OCDE

O número de jovens brasileiros entre 18 e 24 anos que não estudam, não trabalham e não passam por formação técnica — os chamados "nem-nem" — caiu para 22,4% em 2024. O dado consta no relatório Panorama da Educação 2026, da OCDE. Em 2016, esse índice era de 26,8%.

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O Ministério da Educação (MEC) atribui a queda a programas de transferência de renda e incentivo escolar, como o Bolsa Família e o Pé-de-Meia. Este último oferece apoio financeiro para evitar que estudantes do ensino médio público abandonem as salas de aula.

Apesar da melhora, o cenário para quem chega à idade adulta ainda é crítico. Entre as pessoas de 25 a 34 anos, 26% não terminaram o ensino médio. Embora o índice tenha caído (era de 35% em 2016), ele ainda é mais que o dobro da média dos países da OCDE, que é de 12%.

A evasão escolar continua sendo um gargalo: 20% de quem inicia o ensino médio no Brasil larga os estudos antes de se formar. Além disso, 8% dos alunos que terminam o ensino fundamental não ingressam no ensino médio, marca superior aos 5% registrados na média internacional.

A diferença entre gêneros e a barreira do ensino superior

As mulheres brasileiras têm 7 pontos percentuais mais chances de concluir o ensino médio do que os homens. Já no ensino superior, a distância para os países desenvolvidos é maior: apenas 22% dos adultos brasileiros (25 a 64 anos) possuem diploma universitário, enquanto a média da OCDE é de 43%.

Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco, aponta que esse déficit limita a produtividade do país e a mobilidade social. Para ele, não basta abrir vagas; é preciso criar cursos flexíveis para adultos e políticas de permanência para quem precisa conciliar a faculdade com trabalho e família.

Monitoramento e a nova ferramenta de rastreio

Para tentar frear o abandono escolar, a OCDE recomenda que as escolas monitorem a frequência e o desempenho de forma individualizada, agindo antes que o aluno desista.

No Brasil, foi criado em março deste ano o Identificador Nacional Único do Estudante (Inue). A ferramenta unifica o histórico escolar através do CPF, permitindo que gestores e professores identifiquem onde o aluno está travando na aprendizagem e intervenham com apoio pedagógico em leitura e matemática.