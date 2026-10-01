Governo dos EUA destina US$ 1 milhão para campanha contra atuação do STF

A publicação britânica The Guardian revela, nesta quarta-feira (30), que o governo dos Estados Unidos destinou US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,1 milhões) para financiar uma campanha direcionada contra o Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil. O projeto, intitulado "Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil”, tem como objetivo apoiar grupos da sociedade civil que contestam a atuação da Suprema Corte brasileira, alegando excessos judiciais e censura.

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De acordo com a reportagem, os recursos foram alocados pelo Congresso americano para o Fundo de Direitos Humanos e Democracia (HRDF). No entanto, o texto não especifica se o montante já foi efetivamente transferido ou se permanece apenas como verba empenhada para projetos definidos pela Casa Branca.

O contexto dessa movimentação financeira insere-se em um cenário de tensão entre a administração de Donald Trump e o Judiciário brasileiro. O The Guardian recorda que, no ano passado, o governo Trump impôs sanções ao ministro Alexandre de Moraes, medida que teria ocorrido após pressões de Eduardo Bolsonaro. Além disso, Washington tem criticado as medidas do STF para inibir crimes digitais em plataformas de tecnologia dos EUA, defendendo que países não adotem regulações rígidas sobre as big techs.

A Agência Brasil informou que procurou a assessoria de imprensa do STF para obter posicionamento sobre a matéria, mas não recebeu resposta até o fechamento da publicação.

Alinhamento global da administração Trump

A reportagem, baseada em documentos e fontes do Departamento de Estado sob gestão do secretário Marco Rúbio, indica que a verba destinada ao Brasil faz parte de um pacote maior. No total, US$ 176,9 milhões teriam sido destinados a 43 projetos globais para promover a agenda do governo Trump.

Entre os outros destinos dos recursos, destacam-se:

Reino Unido: US$ 5 milhões para grupos que combatem leis de segurança online e discurso de ódio (incluindo a Lei de Segurança Online de 2023), classificadas por Washington como censura.

US$ 5 milhões para grupos que combatem leis de segurança online e discurso de ódio (incluindo a Lei de Segurança Online de 2023), classificadas por Washington como censura. Fundação Memorial de Vítimas do Comunismo: a maior fatia do aporte, totalizando US$ 40 milhões.

O Departamento de Estado dos EUA, em resposta ao The Guardian, justificou que as iniciativas na Europa e em outras regiões visam apoiar aliados na defesa de direitos, princípios e a "soberania civilizacional" contra tentativas de subversão.