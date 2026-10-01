Brasil gasta pouco por aluno: valor fica abaixo de um terço da média da OCDE

O Brasil gasta anualmente US$ 4.133 por aluno, do ensino fundamental ao superior. O valor representa pouco mais de 30% da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), onde o investimento chega a US$ 13.601 por estudante. Os dados constam no relatório Panorama da Educação 2026.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Студент с рюкзаком и учебниками в школьном коридоре

Mesmo comparado a vizinhos da América Latina, o Brasil fica atrás: o Chile investe US$ 5.794 e a Costa Rica US$ 7.028 por aluno. Os valores foram ajustados para equilibrar as diferenças de custo de vida entre as nações.

Existe, porém, uma contradição nos números. O Brasil destina 4,5% do seu PIB para a educação, fatia superior aos 4% investidos, em média, pelos países da OCDE. A diferença entre o percentual do PIB e o valor que chega ao aluno revela que a proporção do orçamento não se traduz em recursos reais por estudante.

Para Ricardo Henriques, superintendente-executivo do Instituto Unibanco, esse abismo financeiro impacta diretamente a aprendizagem. Segundo ele, cobrar um desempenho escolar equivalente ao de países ricos sem oferecer o mesmo investimento por aluno é irrealista.

Onde o dinheiro é gasto

O relatório detalha a distribuição dos recursos por etapa:

Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano): Brasil gasta US$ 4.064 (Média OCDE: US$ 12.893).

Brasil gasta US$ 4.064 (Média OCDE: US$ 12.893). Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano): Brasil gasta US$ 4.390 (Média OCDE: US$ 14.291).

Quanto à natureza dos gastos, o Brasil concentra a maior parte do orçamento operacional em despesas correntes — custos de manutenção e folha de pagamento. No ensino fundamental, 75% desses recursos vão para o salário de professores e profissionais da educação, índice ligeiramente menor que os 79% registrados na média da OCDE.

O Ministério da Educação (MEC) observou que houve queda nos investimentos globais nos últimos oito anos. No Brasil, a fatia do PIB destinada à área caiu de 5,5% em 2015 para 4,6% em 2023.