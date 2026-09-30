Lei transforma seguro rural em garantia de crédito e define prazos de indenização

A Lei nº 15.526, publicada nesta quarta-feira (30), altera a dinâmica do seguro rural no Brasil, transformando a apólice em um ativo financeiro para facilitar o crédito e impondo prazos rígidos para o pagamento de indenizações.

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Fluxo de caixa e prazos

A nova legislação ataca a lentidão na liquidação de sinistros. Agora, os contratos devem listar explicitamente a documentação necessária para a análise. Os prazos máximos foram fixados em:

15 dias para a regulação do sinistro em casos que dispensem a vistoria presencial;

para a regulação do sinistro em casos que dispensem a vistoria presencial; 30 dias para o pagamento da indenização, contados a partir da entrega dos documentos ou da vistoria técnica.

Seguro como garantia bancária

O ponto central da mudança é a integração do seguro ao sistema de garantias do crédito rural. Instituições financeiras agora podem exigir cláusulas de cessão de direitos da apólice. Na prática, isso significa que, em caso de sinistro, a indenização pode ser direcionada prioritariamente ao banco para quitar a dívida do produtor, reduzindo o risco da operação para o credor.

Incentivos e subvenção

Para estimular a adesão, o governo condiciona benefícios de financiamento à contratação do seguro. Produtores segurados terão:

Prioridade na obtenção de crédito;

Condições de juros e prazos mais favoráveis;

Acesso preferencial à renegociação ou prorrogação de dívidas.

A lei torna obrigatória a destinação de verbas da União para a subvenção econômica do prêmio (parte do custo do seguro paga pelo Estado), respeitando o teto do Orçamento Federal. Em contrapartida, o produtor deve fornecer dados detalhados sobre sua atividade agropecuária ao Executivo para acessar esse subsídio.

Transparência de dados

A norma obriga a criação de bancos de dados públicos com as operações de seguro rural e a publicação de um manual com as regras de subvenção, visando reduzir a assimetria de informação entre o governo, as seguradoras e o campo.