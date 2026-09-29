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AGU processa 17 plataformas de apostas e pede R$ 1 bilhão para custear tratamento no SUS

Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) protocolou uma ação civil pública na Justiça Federal de Pernambuco contra 17 plataformas de apostas esportivas. O governo exige a reparação de, no mínimo, R$ 1 bilhão por danos morais coletivos, referentes aos custos do Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento de usuários afetados pelos jogos on-line.

Концентрирующийся программист работает за столом
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Além da indenização, a AGU solicita a restituição em dobro dos valores apostados por pessoas diagnosticadas com ludopatia — vício compulsivo em jogos.

A tese da AGU baseia-se no desequilíbrio financeiro entre a arrecadação tributária e o custo social. O órgão aponta que os impostos pagos pelas empresas, estimados em R$ 50 milhões, são insuficientes para cobrir as despesas do SUS com o tratamento de doenças psíquicas decorrentes do vício.

De acordo com a AGU, as plataformas utilizam mecanismos de engajamento projetados para maximizar o volume de apostas e o tempo de uso, o que induz à dependência. O governo argumenta que esse modelo de negócio gera externalidades negativas, como quadros de ansiedade, depressão, endividamento e, em casos graves, ideação suicida.

Paralelamente, entidades que representam as operadoras de apostas recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a medida provisória que proibiu a exploração e a publicidade dos jogos on-line. O ministro Luiz Fux é o relator do processo; a AGU solicitou um prazo de 72 horas para apresentar sua manifestação sobre o pedido de liberação das atividades.

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Author`s name Petr Ermilin
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