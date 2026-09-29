Lula sanciona lei que obriga hospitais privados a seguirem padrões de qualidade da Anvisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira (28) a lei que cria a Estratégia Nacional de Controle e Avaliação da Qualidade da Assistência à Saúde prestada pela Iniciativa Privada. A medida impõe a hospitais e clínicas particulares a obrigatoriedade de seguir padrões de qualidade definidos pela Anvisa.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Медсестра с букетом

O mecanismo prevê a divulgação periódica dos índices de qualidade das instituições. Para quem descumprir as normas, as multas variam entre R$ 5 mil e R$ 500 mil.

A legislação tem origem em um projeto apresentado em 2024 por Flávio Dino, atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa foi motivada por uma tragédia familiar: em 2012, o filho de Dino, Marcelo, de 13 anos, morreu no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, após dar entrada com uma crise de asma.

Na ocasião, Dino e a mãe do garoto, Deane Fonseca, denunciaram que a médica plantonista da UTI pediátrica teria abandonado o posto, atrasando o socorro. Embora uma médica e uma enfermeira tenham sido processadas por homicídio culposo, ambas foram absolvidas por falta de provas em 2018. Em 2025, a Justiça condenou o hospital a pagar R$ 600 mil de indenização para cada um dos pais.

Lula sancionou a lei durante visita ao complexo hospitalar da Benemérita Sociedade Portuguesa Beneficente do Pará, em Belém. Antes da assinatura, o presidente telefonou para Dino, afirmando que sancionaria a "lei da dor de um pai".