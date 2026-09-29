Rio de Janeiro integra programa global de Distritos Lixo Zero

O Rio de Janeiro entrou para a lista de sete cidades-piloto do programa global Distritos Lixo Zero. A iniciativa, coordenada pela Fundação Zero Desperdício e pelo Global Methane Hub (GMH), foca na gestão de resíduos orgânicos para reduzir a emissão de metano em nível local. A capital fluminense divide a fase de testes com Kuala Lumpur, George Town e Penang (Malásia), Santiago e Patagônia (Chile) e Kisumu (Quênia).

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A escolha do Rio não é casual: dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima, apontam a cidade como a maior emissora de gases do efeito estufa do Brasil no setor de resíduos. O objetivo agora é criar modelos de governança e financiamento que possam ser replicados em outros bairros e cidades até a COP31, na Turquia.

A meta física é clara: desviar dos aterros sanitários 70% dos resíduos até 2030 e elevar esse índice para 90% até 2040. Menos matéria orgânica em decomposição nos aterros significa menor volume de metano liberado na atmosfera e menor poluição do ar nas áreas urbanas.

Na prática, o Rio já utiliza tecnologias de monitoramento para embasar essas ações. Desde 2023, o Centro de Tratamento de Resíduos da Comlurb (CTR-Rio), em Seropédica, é monitorado mensalmente por satélites para identificar plumas de metano. Esse mapeamento permitiu intervenções precisas no terreno: em 2025, foram instalados quase 500 novos poços de captação de biogás. O resultado foi um aumento de 7,35% no aproveitamento do metano para geração de energia em comparação ao ano anterior.

O programa agora expande a lógica do controle industrial do aterro para a gestão nos distritos, tentando cortar o fluxo de resíduos antes que eles cheguem ao destino final.