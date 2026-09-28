Brasileiros no exterior explodem: marca de 918 mil redefine alcance presidencial

O corpo eleitoral brasileiro no exterior atingiu a marca de 918.876 pessoas aptas a votar nas eleições de 2026. O número representa um salto de 358% desde 2010, quando apenas 210 mil brasileiros estavam habilitados fora do país, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Embora representem cerca de 0,5% do total de eleitores do país (158,7 milhões), esse grupo tem um escopo de voto limitado: os residentes no exterior elegem apenas o presidente e o vice-presidente da República.

Onde estão os eleitores

Os Estados Unidos concentram a maior fatia desse contingente, com 265,4 mil eleitores. Na sequência aparecem Portugal (134,7 mil), Japão (88,3 mil), Canadá (46,4 mil) e Alemanha (41,5 mil). Para viabilizar a votação, o TSE instalará seções em 186 cidades, distribuídas principalmente em embaixadas e consulados, mas também em hotéis e escolas.

Perfil sociodemográfico

O perfil do eleitor expatriado é predominantemente feminino (57%) e com alta escolaridade: 38% possuem ensino superior completo. Em termos de estado civil, os solteiros são a maioria (52%). A faixa etária mais expressiva concentra-se entre os 40 e 44 anos.

Logística e justificativa

Para quem não puder comparecer às urnas, a justificativa de ausência poderá ser feita via aplicativo e-Título ou presencialmente. O TSE alertou que não haverá mesas exclusivas para a justificativa; o processo presencial ocorrerá apenas nas mesas que já possuam urnas eletrônicas.