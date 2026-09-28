Flávio Bolsonaro surpreende aliados: equipe abandona exigência e entra no debate da Globo

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Brasil

O senador Flávio Bolsonaro, falando a apoiadores em Goiânia, confirmou sua participação no último debate televisionado na TV Globo, marcado para 1º de outubro.
Essa decisão marcou uma mudança tática significativa em sua campanha, já que sua equipe havia estabelecido anteriormente uma condição estrita: Bolsonaro Jr. só participaria do debate se seu principal rival, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também participasse.

Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия
Photo: https://www.flickr.com/photos/agenciasenado/45269058085/ by Roque de Sá/Agência Senado, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сенатор Флавиу Болсонару, Бразилия

Até então, ambos os favoritos haviam boicotado simultaneamente os debates (incluindo a transmissão na Banda e a rodada planejada na Record), o que levou ao cancelamento total de algumas transmissões. A equipe de Bolsonaro temia que, sem Lula, o senador se tornasse um alvo principal de críticas dos outros candidatos. No entanto, poucos dias antes da votação, a equipe de campanha decidiu usar a plataforma de televisão de maior audiência do país para maximizar a mobilização dos eleitores de direita.

Essa tática provavelmente será vencedora, mas apresenta sérios riscos: qualquer ação ou declaração descuidada pode influenciar os votos dos indecisos (que determinarão o resultado da votação). O atual presidente ainda não confirmou oficialmente sua participação. Seus assessores estão avaliando os riscos: por um lado, Lula não quer ser pego no fogo cruzado dos candidatos de direita; por outro, seu grupo está preocupado com a diminuição da diferença nas pesquisas de opinião (segundo o Quaest, Lula tem 37% e Flávio 33%).

O debate televisionado pela TV Globo acontecerá na noite de quinta-feira, exatamente três dias antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo, 4 de outubro de 2026. Se Lula da Silva aceitar o desafio, será o primeiro confronto direto entre os dois na atual corrida presidencial.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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