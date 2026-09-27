Geledés lança guia prático para acessar direitos de cuidado no SUS e no sougov. br

O Instituto da Mulher Negra Geledés publicou o Guia de Acesso a Políticas de Cuidado para tirar do papel direitos de quem sustenta a vida de terceiros no Brasil. O manual funciona como um mapa prático para quem cuida de crianças, idosos ou pessoas com deficiência, mas não sabe como acessar o amparo do Estado.

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O material ignora a linguagem técnica e foca na operação: lista os documentos necessários e ensina a abrir conta no portal sougov.br e a utilizar o SUS digital. O objetivo é reduzir a distância entre a lei e o benefício real.

O guia segmenta o acesso por perfis específicos:

Grupos prioritários: Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Trabalhadores do cuidado: Tanto os remunerados (domésticas, babás e cuidadores sociais) quanto os não remunerados (mães, filhas e avós que sustentam a casa sem salário).

Tanto os remunerados (domésticas, babás e cuidadores sociais) quanto os não remunerados (mães, filhas e avós que sustentam a casa sem salário). Situações de vulnerabilidade: Mães-solo, chefes de família, famílias em extrema pobreza, imigrantes, indígenas, quilombolas e parentes de vítimas de feminicídio ou pessoas privadas de liberdade.

A iniciativa responde a um gargalo social. Dados da ONU Mulheres indicam que brasileiras dedicam quase dez horas a mais por semana do que os homens ao trabalho de cuidado. Esse tempo subtrai oportunidades de estudo, trabalho remunerado e participação política.

Embora a Política Nacional de Cuidados tenha sido sancionada em dezembro de 2024, a aplicação prática ainda depende de expansões estruturais, como a abertura de mais creches e lares de acolhimento para idosos. Até que a infraestrutura avance, o guia do Geledés serve como ferramenta para que as mulheres negras e periféricas, que historicamente carregam esse peso invisível, consigam navegar pela burocracia estatal e obter o suporte disponível.