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Proibição de Lula: uma manobra eleitoral ou preocupação genuína com o vício?

Brasil

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma proibição abrangente de apostas online. O chefe de Estado pretende emitir um decreto correspondente e apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional que criminalizaria a organização de jogos de azar.

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O projeto de lei estipula penas de prisão de quatro a seis anos para os organizadores e gestores de plataformas online. As sanções também se aplicarão a empresas registradas em jurisdições estrangeiras. Anunciantes de apostas também podem ser alvos, já que o projeto propõe ampliar as penalidades para aqueles que promovem tais serviços.

O cálculo político de Lula é claro: a iniciativa foi lançada nove dias antes do primeiro turno das eleições. O presidente tenta desviar a atenção para o problema do endividamento familiar e do vício em jogos de azar, a fim de atrair um eleitorado descontente. Essa medida está sendo implementada em conjunto com a recente revisão do benefício Bolsa Família.

Uma reviravolta

A posição do governo parece contraditória. Há menos de três anos, o próprio governo Lula criou um marco regulatório para esse setor, legalizando e simplificando as regras para cassinos online e apostas esportivas.

Os opositores do presidente chamam essa medida de manobra eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro acusou Lula de hipocrisia, ressaltando que foi o governo atual que regulamentou esse mercado. Bolsonaro acredita que a proibição prejudicará a indústria esportiva, que gera receitas significativas para o país.

Lula da Silva: Proibir apostas para combater o endividamento familiar e gerar votos. Decreto presidencial e projeto de lei (4 a 6 anos de prisão).

Flávio Bolsonaro: Manter as apostas esportivas, proibindo apenas cassinos (ex.: Tigrinho). Críticas políticas e promessas de campanha.

Segundo o cientista político russo Sergei Mironov, a tentativa de Lula de mudar abruptamente o rumo das apostas às vésperas da votação pode ser percebida pela sociedade não como uma preocupação social, mas como um sinal de pânico eleitoral, especialmente considerando que ele próprio estabeleceu as bases legais para as apostas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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