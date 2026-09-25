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Ministério da Saúde pede inclusão de análogos de GLP-1 no SUS após queda de preços

Brasil

O Ministério da Saúde solicitou à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) a inclusão dos medicamentos GLP-1, as chamadas canetas emagrecedoras, na lista de remédios gratuitos do SUS. O pedido acontece após a Conitec rejeitar a medida em agosto, alegando que o custo era proibitivo para os cofres públicos.

Медицинский работник держит шприц на фоне оборудования реанимации
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Медицинский работник держит шприц на фоне оборудования реанимации

O argumento do governo para reverter a decisão é a queda de preços. Segundo a pasta, a maior concorrência no mercado — com 25 modelos registrados no Brasil, incluindo genéricos e versões nacionais — reduziu os custos do medicamento em 70% em menos de um ano. O ministro Alexandre Padilha citou que produtos que custavam até R$ 2 mil passaram a ser vendidos por valores entre R$ 300 e R$ 400 em farmácias.

A urgência do pedido se baseia no aumento da obesidade no país, que saltou de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024. O governo defende que o tratamento gratuito reduz a mortalidade e evita gastos maiores com cirurgias e complicações graves de saúde no futuro.

Quem poderá usar e como funciona o acesso

O medicamento não será liberado para qualquer pessoa. O Ministério da Saúde estabeleceu que a concessão seguirá critérios rigorosos: o tratamento será destinado a pacientes onde a obesidade cause riscos graves à saúde ou onde o uso do remédio evite a necessidade de procedimentos cirúrgicos complexos.

Agora, a Conitec deve analisar o pedido técnico. O processo inclui a organização de contribuições vindas de consulta pública antes que o colegiado emita a recomendação final sobre a viabilidade da incorporação ao sistema público.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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