Parlamentares democratas pedem que governo Trump cesse interferência em eleições brasileiras de 2026

Trinta e um parlamentares democratas dos Estados Unidos enviaram, nesta quinta-feira (24), uma carta ao secretário de Estado, Marco Rubio, exigindo que o governo de Donald Trump cesse a interferência nas eleições presidenciais brasileiras de outubro de 2026.

Photo: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Марко Рубио

O grupo acusa a gestão Trump de tentar viabilizar a vitória de Flávio Bolsonaro por meio de pressões diplomáticas e econômicas. Entre as ações citadas está a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros, medida que teria o objetivo de evitar a manutenção da condenação de Jair Bolsonaro, pai de Flávio, por tentativa de golpe de Estado.

Os parlamentares apontam a nomeação de Darren Beattie como assessor sênior para assuntos do Brasil como parte dessa estratégia. Beattie, descrito na carta como extremista de direita, teve a entrada no Brasil negada em março passado.

No documento, a oposição americana exige explicações oficiais sobre três pontos específicos:

A aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes;

A classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas;

A revogação do visto da embaixadora brasileira nos EUA, Maria Luiza Viotti.

O grupo demanda que Washington se comprometa a respeitar o resultado das urnas e a manter relações diplomáticas regulares com o futuro presidente, independentemente da ideologia.

A movimentação ocorre paralelamente a críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Assembleia Geral da ONU. Lula denunciou a ingerência estrangeira em processos políticos na América Latina e no Caribe, classificando as tentativas de influência externa como gestos anacrônicos.