Assentamento militar de 1975 ainda divide: líderes indígenas buscam proteção territorial

O líder indígena Bitaté, de 26 anos, apresentou nesta quarta-feira (23), no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a denúncia sobre a ocupação ilegal da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau, em Rondônia. O discurso ocorreu durante o Diálogo Interativo com o Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, com o objetivo de pressionar o governo brasileiro a concluir a desintrusão do território.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Древняя система каналов Амазонии

A Terra Indígena Uru Eu Wau Wau foi homologada em 1991, mas enfrenta conflitos fundiários desde a década de 1970. A origem do impasse remonta ao Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Burareiro, criado em 1975 sob a ditadura militar, que assentou 1,5 mil famílias em 300 mil hectares. Desse total, 115 lotes — cerca de 14 mil hectares — sobrepuseram-se a áreas indígenas, incluindo locais sagrados de sepultamento do povo Jupaú.

Atualmente, a região tornou-se um polo de pecuária ilegal. Segundo Bitaté, a ocupação é financiada por empresários de Rondônia que utilizam pequenos agricultores como intermediários para expandir a produção de gado, soja e a extração de madeira e ouro. Essa situação resultou em um ciclo de violência e ameaças, que levou lideranças indígenas a integrarem o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH).

No campo jurídico, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em 2023, que a União execute a desintrusão da área. O processo foi iniciado em setembro do ano passado, porém foi interrompido em fevereiro deste ano por decisão da própria Corte. A suspensão ocorreu após questionamentos de parlamentares de Rondônia, que contestam a demarcação e exigem a indenização dos assentados pelo Estado.

Representando a Associação Jupau, a Conectas Direitos Humanos e a Associação Kanindé, Bitaté instou o Conselho da ONU a cobrar do Estado brasileiro o cumprimento imediato da decisão judicial e a garantia da proteção territorial, enfatizando a presença de povos em isolamento voluntário no interior da reserva.