Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Assentamento militar de 1975 ainda divide: líderes indígenas buscam proteção territorial

Brasil

O líder indígena Bitaté, de 26 anos, apresentou nesta quarta-feira (23), no Conselho de Direitos Humanos da ONU, a denúncia sobre a ocupação ilegal da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau, em Rondônia. O discurso ocorreu durante o Diálogo Interativo com o Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, com o objetivo de pressionar o governo brasileiro a concluir a desintrusão do território.

Древняя система каналов Амазонии
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Древняя система каналов Амазонии

A Terra Indígena Uru Eu Wau Wau foi homologada em 1991, mas enfrenta conflitos fundiários desde a década de 1970. A origem do impasse remonta ao Projeto de Assentamento Dirigido (PAD) Burareiro, criado em 1975 sob a ditadura militar, que assentou 1,5 mil famílias em 300 mil hectares. Desse total, 115 lotes — cerca de 14 mil hectares — sobrepuseram-se a áreas indígenas, incluindo locais sagrados de sepultamento do povo Jupaú.

Atualmente, a região tornou-se um polo de pecuária ilegal. Segundo Bitaté, a ocupação é financiada por empresários de Rondônia que utilizam pequenos agricultores como intermediários para expandir a produção de gado, soja e a extração de madeira e ouro. Essa situação resultou em um ciclo de violência e ameaças, que levou lideranças indígenas a integrarem o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH).

No campo jurídico, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, em 2023, que a União execute a desintrusão da área. O processo foi iniciado em setembro do ano passado, porém foi interrompido em fevereiro deste ano por decisão da própria Corte. A suspensão ocorreu após questionamentos de parlamentares de Rondônia, que contestam a demarcação e exigem a indenização dos assentados pelo Estado.

Representando a Associação Jupau, a Conectas Direitos Humanos e a Associação Kanindé, Bitaté instou o Conselho da ONU a cobrar do Estado brasileiro o cumprimento imediato da decisão judicial e a garantia da proteção territorial, enfatizando a presença de povos em isolamento voluntário no interior da reserva.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Jovens portugueses trocam Portugal por mercados onde o salário permite viver sozinho
Estilo de Vida e Comportamento
Jovens portugueses trocam Portugal por mercados onde o salário permite viver sozinho
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Carros
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Carros
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Mais populares
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa

O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.

Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Volkswagen ID. Buzz completa volta ao mundo de 99,9 mil quilômetros e entra no Guinness
BMW X3 M50 vs Mercedes-AMG GLC 53: Eficiência Racional contra Performance
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Apenas 20% de cobalto reorganiza o guarda-roupa de outono inteiro
Cratera Jezero: magma vulcânico e água quente substituem a ideia de sedimentos em Marte
Voyah Dreamer 9: potência de 761 cv e o limite do raio de giro
Voyah Dreamer 9: potência de 761 cv e o limite do raio de giro
últimos materiais
60% dos detidos por drogas têm prisão preventiva decretada, aponta CNJ
Assentamento militar de 1975 ainda divide: líderes indígenas buscam proteção territorial
Obesidade em adultos no Brasil triplicou em três décadas, aponta estudo
Skoda supera Porsche em rentabilidade operacional no Grupo VW
ANP multa distribuidoras de combustíveis em mais de R$ 200 milhões por alta de preços
Pimentão seco no óleo: a importância de usar frutos de polpa grossa para o resultado final
Vauxhall STX substitui perua tradicional por crossover no novo Astra
Pesquisa indica que 89% das mulheres sofreram assédio em ônibus, metrô ou a pé em capitais brasileiras
BMW X3 M50 vs Mercedes-AMG GLC 53: Eficiência Racional contra Performance
Portugal regista valor recorde de aleitamento materno exclusivo até aos seis meses
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.